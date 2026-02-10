Atleta olímpico Hunter Hess respondió a Donald Trump y pide acabar con la división

Tras el ataque directo de Donald Trump en redes sociales, el atleta olímpico Hunter Hess le respondió con un corto comunicado en su cuenta de Instagram en el que pidió acabar con la división de Estados Unidos.

“Yo amo mi país. Hay tanto que es genial sobre América, pero siempre hay cosas que podrían ser mejores. Una de las muchas cosas que hacen a este país tan increíble es que tenemos el derecho y la libertad de señalarlo”, inició.

“La mejor parte de los Juegos Olímpicos es que reúnen a la gente, y cuando muchos de nosotros estamos divididos lo necesitamos más que nunca”, agregó.

Hess confirmó que representará a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, donde competirá la semana que viene.

El ataque de Donald Trump a Hunter Hess

El pasado domingo 8 de febrero, Donald Trump cargó públicamente contra el esquiador Hunter Hess al calificarlo de “perdedor”. Esto, tras unas declaraciones del atleta en las que reconoció que le resulta “difícil” representar al país de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

A través de su red social Truth Social, el mandatario cuestionó la postura de Hess. “El esquiador olímpico Hunter Hess, un auténtico perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno”, escribió.

“Si eso es así, nunca debió intentar formar parte del equipo y es lamentable que esté en él”, añadió Trump.

Toda esta polémica surgió debido a unas declaraciones de Hess el pasado viernes 6 de febrero en las que aseguró que competir bajo la bandera estadounidense le genera sensaciones encontradas.

“Creo que es complicado. Evidentemente, hay muchas cosas que no me entusiasman”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Hess puntualizó que portar la bandera nacional y representar a Estados Unidos no implica respaldar todo lo que sucede en el país.



