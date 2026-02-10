Chappell Roan abandona su agencia luego de que su fundador apareciera en los archivos de Epstein

La cantante ganadora del Grammy Chappell Roan rompió relación con su agencia de talentos luego de que el nombre de su fundador, Casey Wasserman, apareciera en el reciente lote de archivos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia.

En los archivos se reveló que el fundador y director ejecutivo de la agencia Wasserman, Casey Wasserman, había intercambiado correos electrónicos coquetos con Ghislaine Maxwell en 2003. Los correos electrónicos se publicaron el 30 de enero como parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre Maxwell, quien fue pareja del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Tras la publicación de esta información, Roan anunció que cortó relación laboral con la agencia Wasserman. “A partir de hoy, ya no estoy representada por Wasserman, la agencia de talentos dirigida por Casey Wasserman”, anunció.

Chappell Roan no mencionó directamente los correos electrónicos, pero resaltó la importancia de ser fiel a sus principios y valores.

“Ningún artista, agente o empleado debe esperar jamás que defienda o pase por alto acciones que entran en conflicto tan profundamente con nuestros propios valores morales”.

La intérprete de ‘Good Look, Babe’ aseguró que los artistas merecen una representación “que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad”.

“Esta decisión refleja mi convicción de que un cambio significativo en nuestra industria requiere responsabilidad y un liderazgo que genere confianza”, dijo.

La agencia de Wasserman es una de las más influyentes de la industria y cuenta con una plantilla de artistas como Kendrick Lamar, Ed Sheeran, Noah Kahan, Tyler, The Creator y Joni Mitchell.

La banda de rock alternativo Wednesday se desvinculó de la agencia y pidió al propio Wasserman que dimitiera. El dúo de pop electrónico Sylvan Esso anunció que dejaría la agencia mientras que están evaluando sus opciones porque “no tienen ningún interés en estar afiliados a Casey Wasserman”.

Sigue leyendo: