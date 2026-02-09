Ghislaine Maxwell invoca la Quinta Enmienda y ofrece testificar si Trump le concede un indulto

Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora del fallecido financiero Jeffrey Epstein, se negó este lunes a responder preguntas de legisladores de la Cámara de Representantes al invocar su derecho a guardar silencio bajo la Quinta Enmienda, pero dejó abierta la posibilidad de declarar si el presidente Donald Trump decide poner fin a su condena de 20 años por tráfico sexual.

Durante una declaración a puerta cerrada realizada por videollamada desde un centro penitenciario federal en Texas, Maxwell repitió en varias ocasiones que ejercía su “derecho a guardar silencio bajo la Quinta Enmienda”, según un video difundido posteriormente por el comité citado por la agencia de noticias The Associated Press.

La comparecencia formaba parte de los esfuerzos del Congreso por esclarecer cómo Epstein, un financiero con amplias conexiones políticas y empresariales, logró abusar sexualmente de menores durante años.

Su abogado, David Oscar Markus, comunicó al comité que la exsocialité está “preparada para hablar completa y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto”.

Además, sostuvo que tanto Trump como el expresidente Bill Clinton “son inocentes de cualquier delito”, aunque afirmó que solo Maxwell podría explicar las razones.

🚨#BREAKING: Watch as Ghislaine Maxwell pleads the Fifth during U.S. House Committee deposition. pic.twitter.com/WKgkNfokNn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 9, 2026

Las investigaciones han documentado que ambos líderes coincidieron socialmente con Epstein en las décadas de 1990 y comienzos de los 2000, pero hasta ahora no han sido acusados de irregularidades de manera creíble, de acuerdo con AP.

Reacciones políticas divididas

La solicitud fue recibida con escepticismo entre los demócratas, quienes interpretaron el gesto como una estrategia para lograr su liberación. “Está muy claro que está haciendo campaña por el indulto”, afirmó la representante Melanie Stansbury, demócrata por Nuevo México.

Consultada sobre el tema, la Casa Blanca remitió a declaraciones previas de Trump en las que indicaba que un indulto no estaba entre sus prioridades.

Algunos republicanos también rechazaron la idea. La congresista Anna Paulina Luna escribió en redes sociales: “No hay clemencia. Cumple o serás castigado”.

Maxwell, por su parte, también intenta anular su condena. Aunque la Corte Suprema rechazó su apelación el año pasado, en diciembre pidió a un juez federal de Nueva York evaluar lo que sus abogados describen como “nuevas pruebas sustanciales” de presuntas violaciones constitucionales durante el juicio.

Su defensa citó ese proceso como uno de los motivos para acogerse a la Quinta Enmienda.

“Usted fue un actor central y deliberado”

Familiares de Virginia Giuffre —una de las denunciantes más conocidas de Epstein— enviaron una carta a Maxwell recordándole que no la consideran una observadora pasiva. “Usted fue un actor central y deliberado en un sistema construido para encontrar niños, aislarlos, manipularlos y entregarlos al abuso”, señalaron.

El verano pasado, Maxwell fue trasladada desde una prisión en Florida a un campo de reclusión de baja seguridad en Texas después de participar en entrevistas con el fiscal general adjunto Todd Blanche.

El presidente republicano del Comité de Supervisión, James Comer, la citó nuevamente mientras presionaba para que el comité también hiciera cumplir citaciones contra Bill y Hillary Clinton. Tras ser amenazados con cargos de desacato, ambos aceptaron declarar a finales de este mes.

Comer insiste en que esas comparecencias se realicen a puerta cerrada antes de publicar las transcripciones y los videos.

En paralelo, legisladores acudieron al Departamento de Justicia para revisar más de 3 millones de archivos sin censura relacionados con Epstein, disponibles en una sala de lectura donde solo pueden tomar notas manuscritas.

El representante demócrata Jamie Raskin advirtió que analizar todo el material podría tomar meses, incluso si varios congresistas se dedicaran exclusivamente a esa tarea.

