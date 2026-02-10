Cómo saber si alguien te hizo una brujería y qué hacer para bloquearla

Aunque no todas las personas creen en estas prácticas, muchas aseguran haber experimentado situaciones negativas difíciles de explicar, y que atribuyen a trabajos espirituales realizados con mala intención. De hecho, la brujería y el mal de ojo está muy presente en distintas culturas de América Latina y Estados Unidos.

El mal de ojo se considera una energía negativa enviada, de forma consciente o inconsciente, por una persona cargada de envidia. En cambio, la brujería o magia negra implica un trabajo intencional con el objetivo de causar daño en distintos aspectos de la vida.

Cómo saber si te hicieron una brujería

Según creencias populares, existen síntomas físicos, emocionales y materiales que podrían alertar sobre un posible trabajo espiritual.

Entre los más comunes se mencionan: dolores de cabeza o estómago persistentes sin causa aparente, cansancio constante, dificultad para concentrarse, apatía, cambios bruscos de humor, agresividad hacia personas cercanas o problemas para dormir.

También se asocia la brujería con bloqueos económicos, discusiones frecuentes en la pareja, pérdidas inesperadas de dinero o una sensación general de que “todo sale mal” aunque antes no ocurría.

Rituales caseros para identificar una brujería

Expertos esotéricos han compartido pruebas caseras y sencillas para detectar energías negativas en el plano espiritual. Puedes intentar con las siguientes:

Vaso con agua, vinagre y sal: Se coloca agua en un vaso, se añaden dos cucharadas de vinagre y dos de sal. El recipiente se deja debajo de la cama durante siete días. Si la sal sube por las paredes del vaso y se derrama, se interpreta como señal de un trabajo espiritual.

Agua, aceite y cabello: En un vaso con agua se colocan algunos cabellos propios y se agregan tres gotas de aceite. Si después de una hora los cabellos se hunden, se considera indicio de un hechizo.

Prueba del huevo: Este ritual se realiza preferiblemente martes o viernes. Se pasa un huevo fresco por todo el cuerpo, de pies a cabeza. Luego se rompe en un vaso con agua. Si el líquido se enturbia o aparecen burbujas, se interpreta como energía negativa. Si la clara queda arriba y la yema en el fondo, se considera que la persona está limpia.

Cómo bloquear una brujería o el mal de ojo

Cuando se cree haber sido afectado por un trabajo espiritual, muchas tradiciones recomiendan rituales de protección, que también son sencillos y constantes.

Pero ojo, cuando los síntomas son muy fuertes, al punto de que la salud está en riesgo, lo recomendable es acudir con un especialista. Primero uno médico, que evalúe tu condición, y de ser necesario, otro esotérico.

Sal y ajo: Colocar un plato con sal y tres cabezas de ajo en la entrada del hogar es considerado un método de protección energética .

Colocar un plato con sal y tres cabezas de ajo en la entrada del hogar es considerado . Amuletos personales: El uso de una cinta o pulsera roja en la muñeca izquierda es una práctica común, ya que se cree que por ese lado circulan las energías. Cuando se rompe, ha bloqueado una brujería y debe botarse o enterrarse.

Además, mantener la casa ventilada, realizar limpiezas energéticas y reforzar la intención de protección personal forman parte de las recomendaciones más repetidas dentro del ámbito espiritual.

