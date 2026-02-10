El error más común que baja tu puntaje crediticio en EE.UU. y cómo corregirlo antes de pedir un préstamo o tarjeta

El puntaje crediticio es uno de los factores más importantes para acceder a préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas e incluso algunos contratos de renta en Estados Unidos. Sin embargo, millones de personas ven afectado su historial por un error que suele repetirse con frecuencia y que puede reducir significativamente su score.

Entender cómo funciona el crédito y evitar malas prácticas puede ayudarte a mantener una buena salud financiera y acceder a mejores tasas de interés.

El error más común que afecta tu puntaje crediticio

Uno de los errores más frecuentes es utilizar demasiado crédito disponible, lo que se conoce como alta utilización del crédito.

Este factor mide cuánto crédito estás usando en comparación con el límite total que tienes disponible. Los expertos recomiendan mantener la utilización por debajo del 30% del límite total.

Por ejemplo, si tu tarjeta tiene un límite de $1,000, lo ideal es no usar más de $300.

Cuando el uso del crédito es demasiado alto, las agencias crediticias pueden interpretarlo como un signo de riesgo financiero.

Por qué la utilización del crédito afecta tu score

El puntaje crediticio se calcula usando varios factores, pero el nivel de deuda es uno de los más importantes.

Las agencias consideran:

Historial de pagos

Monto total de deuda

Duración del historial crediticio

Tipos de crédito utilizados

Solicitudes recientes de crédito

Mantener un balance alto puede reducir tu puntaje incluso si realizas pagos a tiempo.

Otras prácticas que pueden bajar tu crédito

Además del uso excesivo del crédito, existen otros errores comunes que pueden afectar tu historial.

Pagos tardíos

Un solo pago atrasado puede permanecer en tu historial por varios años y reducir tu score.

Cerrar tarjetas antiguas

Cerrar cuentas puede disminuir la antigüedad del historial crediticio y aumentar el porcentaje de utilización del crédito.

Solicitar muchas tarjetas en poco tiempo

Cada solicitud genera una verificación de crédito que puede bajar temporalmente el puntaje.

Cómo corregir el problema y mejorar tu crédito

Existen estrategias que pueden ayudarte a mejorar tu puntaje con el tiempo.

Reduce tus balances

Pagar parte de la deuda para mantener el uso por debajo del 30% es una de las formas más efectivas de mejorar el score.

Paga a tiempo siempre

El historial de pagos es el factor más importante para las agencias crediticias.

Mantén abiertas cuentas antiguas

Las cuentas con mayor antigüedad ayudan a fortalecer el historial crediticio.

Evita solicitar crédito innecesario

Solicitar nuevas líneas solo cuando sea necesario ayuda a proteger tu puntaje.

Cómo revisar tu historial crediticio gratis

Las autoridades federales permiten revisar el reporte crediticio sin costo a través del portal oficial:

👉 https://www.annualcreditreport.com

Revisar el reporte regularmente puede ayudarte a detectar errores, fraudes o cuentas que no reconoces.

Cuándo es importante cuidar tu puntaje crediticio

Mantener un buen crédito puede marcar la diferencia al solicitar:

Préstamos personales

Hipotecas

Tarjetas de crédito

Contratos de renta

Financiamiento de vehículos

Un puntaje alto puede ayudarte a obtener mejores condiciones financieras y pagar menos intereses.

FAQ sobre puntaje crediticio

¿Qué puntaje se considera bueno en EE.UU.?

Generalmente, un score superior a 670 se considera bueno, mientras que arriba de 740 suele clasificarse como excelente.

¿Cuánto tarda mejorar el crédito?

Depende del historial, pero los cambios positivos pueden comenzar a reflejarse en algunos meses.

¿Revisar tu crédito afecta tu puntaje?

No. Consultar tu propio reporte se considera una revisión suave y no afecta el score.

Conclusión

Evitar el uso excesivo del crédito, pagar a tiempo y revisar regularmente el historial son pasos clave para mantener un buen puntaje crediticio en Estados Unidos. Corregir errores financieros a tiempo puede ayudarte a acceder a mejores oportunidades económicas y reducir costos en préstamos y servicios.

