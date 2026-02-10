Estados Unidos ataca lancha en el Pacífico dejando dos muertos y un sobreviviente

El Comando Sur de los Estados Unidos efectuó este lunes una operación militar contra una lancha en aguas internacionales del océano Pacífico bajo la sospecha de vínculos con el narcotráfico, un operativo que resultó en la muerte de dos tripulantes y dejó a una tercera persona con vida.

La acción militar fue autorizada por el general Francis L. Donovan, quien asumió el mando de esta división el pasado 5 de febrero. Tras el enfrentamiento, la Guardia Costera estadounidense inició protocolos de búsqueda y salvamento para asistir al único sobreviviente de la embarcación.

De acuerdo con un informe oficial difundido en la red social X, el ataque se produjo en una “conocida ruta del narcotráfico“, aumentando así a 40 el número de intervenciones de este estilo desde agosto de 2025.

Cooperación con Colombia y destrucción de cargamento

El reciente ataque se produjo el mismo día en que se reportó la intercepción de un submarino en el océano Pacífico por parte de fuerzas estadounidenses y colombianas. Este esfuerzo conjunto logró la incautación y destrucción de 10 toneladas de cocaína, además de la captura de cuatro individuos vinculados al transporte de la droga.

Esta colaboración ocurrió tras la reunión en Washington D.C. entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, orientado a coordinar estrategias de seguridad pese a diferencias previas.

Antecedentes y despliegue militar en el Caribe

El incremento de patrullajes navales y aéreos en la región comenzó en el Caribe como fase previa a los eventos del 3 de enero, fecha en la que se realizó la intervención militar para la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su posterior traslado a una prisión federal en Nueva York.

La administración actual mantiene una vigilancia activa en las rutas marítimas internacionales como parte de su estrategia de combate a las organizaciones transnacionales que transportan droga hacia Estados Unidos.

