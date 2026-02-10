Francisco Lindor podría pasar por el quirófano por una lesión en el hueso ganchoso de su mano izquierda

El campocorto estrella de los New York Mets, Francisco Lindor, está siendo evaluado por una reacción de estrés en el hueso ganchoso de su mano izquierda, informó el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, este martes.

Existe la posibilidad de que se requiera cirugía, lo que implicaría un período de recuperación de seis semanas.

Sin embargo, incluso si la operación fuera necesaria, Lindor podría regresar a tiempo para el Día Inaugural, el 26 de marzo contra los Pirates, según señaló Stearns.

El hueso ganchoso es un hueso pequeño ubicado en el borde inferior externo de la mano.

Sería la segunda vez que Lindor entre al quirófano durante este periodo muerto. En octubre pasado se realizó una limpieza en un codo. Y debido a este procedimiento quedó fuera del roster de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol, ya que su contrato no fue asegurado.

Optimismo dentro de los Mets

“En este punto, incluso si requiere cirugía”, comentó Stearns, “seguiríamos siendo optimistas de que Francisco estaría de vuelta para el Día Inaugural”.

Lindor, de 32 años, ha sido uno de los jugadores más duraderos del juego a pesar de una creciente cadena de lesiones menores en los últimos años. En las últimas cuatro campañas, ha promediado 158 partidos por temporada. En octubre, el boricua se sometió a una cirugía de limpieza en su codo derecho, lo que le impedirá jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. Lindor también jugó gran parte del 2025 con un dedo del pie fracturado y luchó contra problemas de espalda a finales del 2024.

De igual manera, Lindor se ha mantenido como uno de los campocortos más productivos del béisbol, terminando en el Top 10 de la votación para el JMV de la Liga Nacional cada año desde el 2022.

Si Lindor debe perderse algún tiempo de juego, los Mets podrían pedirle a su nueva firma, Bo Bichette, que cubra su posición natural de campocorto. Bichette estaba programado para ser el titular en la tercera base. Los dominicanos Ronny Mauricio y Vidal Bruján también tienen experiencia en las paradas cortas y ya están en el roster de 40.

