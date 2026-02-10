Juan Soto se moverá de posición con los Mets en temporada 2026
Juan Soto se moverá del jardín derecho al izquierdo, posición que no cubre desde 2023 con San Diego
Juan Soto se moverá de un jardín a otro jardín para el Opening Day de la temporada 2026 con los Mets de Nueva York.
David Stearns, director de operaciones de los Mets de Nueva York, anunció que Soto pasará al jardín izquierdo de los metropolitanos, una posición que no es nueva para el dominiano.
Durante las temporadas 2018 y 2019, Juan Soto estuvo como patrullero en el jardín izquierdo de los Nacionales de Washington.
En la campaña 2018, Soto estuvo en 118 juegos, mientras que en 2019 estuvo en 150 encuentros como patrullero izquierdo. Su última experiencia en el jardín izquierdo fue con los Padres de San Diego en 2023 con 144 encuentros.
Soto bateó .275 con 156 hits, 35 jonrones, 109 carreras impulsadas y 97 carreras anotadas en 162 juegos en 2023.
¿Cómo quedarán los jardines de los Mets con Juan Soto en el LF?
Con Juan Soto como left field es probable que el jardín derecho pase al guante de Tyrone Taylor o el novato Carson Benge.
El jardín izquierdo quedó disponible luego de la marcha de Brandon Nimmo, quien había sido regular en esa posición por varias temporadas.
La mejor campaña de Juan Soto defensivamente llegó en 2019 con un valor de +5 en Outs por encima del Promedio (OAA) con Washington.
Durante la temporada 2025, Soto tuvo un valor de -13 en valor de carrera en su primer año como jardinero derecho de los Mets de Nueva York.
Este ha sido el valor más bajo para el dominicano desde que registró un -17 en 2022. Soto tiene 3,999 innings de por vida como jardinero izquierdo.
Los Mets de Nueva York tendrán un cambio en los jardínes luego de la marcha de Nimmo y Jeff McNeil.
Además, el equipo se movió en la temporada muerta para conseguir a Luis Robert Jr., uno de los mejores jardineros centrales que estaba disponible en el mercado de cambios.
