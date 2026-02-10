Justin Verlander firma acuerdo millonario para regresar a los Detroit Tigers en 2026

El veterano lanzador Justin Verlander regresará con su primer equipo de las Grandes Ligas tras pactar el martes por un año y $13 millones de dólares con los Detroit Tigers.

The Tigers have signed three-time American League Cy Young and nine-time All-Star RHP Justin Verlander to a one-year contract for the 2026 season.



Welcome home, JV! pic.twitter.com/R1T1378gwn — Detroit Tigers (@tigers) February 10, 2026

Verlander, quien cumplirá 43 años el 20 de febrero, busca recuperarse de un año frustrante con San Francisco. El acuerdo para el tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana incluye $11 millones de dólares en pagos diferidos a partir de 2030.

Con 266 victorias, Verlander está empatado con Bob Feller y Eppa Rixey en el puesto 34 de por vida en las Grandes Ligas. Sus 3.553 ponches le tienen en el octavo lugar, muy cerca de los 3,574 de Don Sutton.

JV is BACK in Detroit!



The Tigers sign RHP Justin Verlander to a 1-year deal. pic.twitter.com/ksGggdNrej — MLB (@MLB) February 10, 2026

Campaña pasada con Giants

Verlander fue menos a más la pasada campaña con los Giants. Su efectividad de 2.60 desde el 23 de julio hasta el final de la temporada lo ubicó en el cuarto lugar de la Liga Nacional con un mínimo de 60 entradas lanzadas.

El derecho quiere seguir lanzando después de una temporada decepcionante en la que comenzó 0-8 y no ganó en sus primeras 16 salidas antes de una victoria en Atlanta el 23 de julio.

Terminó con récord de 4-11, efectividad de 3.85 y 137 ponches en 29 aperturas que abarcaron 152 entradas. Tiene 266 victorias, aún lejos de unirse al club de las 300, pero algo que podría alcanzar con un fuerte y saludable 2026.

“La primera mitad fue bastante difícil. Feliz de haber podido encontrar algunos ajustes mecánicos para volver en la dirección correcta y lanzar bien en la segunda mitad”, manifestó Verlander tras su última salida el 27 de septiembre.

Verlander firmó un contrato de un año por $15 millones de dólares con San Francisco en enero pasado y su debut en casa fue para el olvido. Los Gigantes a menudo lucharon por brindarle suficiente apoyo ofensivo.

El cambio en la segunda mitad fue importante para Verlander, quien limitó a sus oponentes a un promedio de .228 en sus últimas 13 apariciones. Permitió dos o menos carreras limpias en 10 de sus últimas 13 aperturas.

