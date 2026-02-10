Impulsan en el Congreso ley federal tras muerte de joven de NJ por bebida con alto nivel de cafeína

Una tragedia ocurrida en Nueva Jersey está impulsando un debate nacional sobre el consumo de cafeína y la falta de advertencias claras en bebidas y alimentos vendidos en Estados Unidos.

Jill Katz aún recuerda el momento que marcó su vida para siempre. En 2022, su hija Sarah, una estudiante universitaria de 21 años, sufrió un paro cardíaco mientras celebraba el cumpleaños de una amiga. Según su madre, todo comenzó con una limonada que contenía una cantidad de cafeína que ella desconocía.

“Ese fue el día en que mi vida cambió para siempre”, dijo Katz a Pix11. “Estaba en una fiesta, colapsó y no sobrevivió. Es la llamada que mantiene despiertos a los padres por la noche”.

Sarah tenía una condición cardíaca preexistente y su familia asegura que siempre fue cuidadosa con lo que comía y bebía. Sin embargo, nadie le advirtió que las 30 onzas del refresco que pidió en una popular cadena de restaurantes contenían hasta 390 miligramos de cafeína.

Para ponerlo en contexto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomienda que los adultos sanos no consuman más de 400 miligramos de cafeína al día. Sarah estuvo cerca de alcanzar ese límite en una sola bebida.

“Con el duelo no hay restauración, hay transformación”, expresó Katz. “Trabajar en su legado y ayudar a salvar otras vidas me da propósito”.

Tras el fallecimiento de la joven y múltiples demandas legales, la cadena retiró el producto de su menú.

¿Por qué la cafeína puede ser peligrosa?

La cafeína es uno de los estimulantes más consumidos del mundo. Aumenta la energía al acelerar el metabolismo y el ritmo cardíaco, pero en dosis elevadas puede provocar efectos adversos, especialmente en personas con afecciones médicas no visibles.

Según la base de datos Caffeine Informer, un solo shot de espresso contiene alrededor de 77 mg de cafeína. Las bebidas energéticas pueden variar entre 80 y 300 mg, dependiendo de la marca y el tamaño.

“Cuando se estimula demasiado el organismo y el corazón no está preparado, la persona puede colapsar”, explicó el cardiólogo Dr. Daniel Garcia.

El consumo de grandes dosis de cafeína puede causar alteraciones cardíacas de consecuencias mortales. (Foto: Shutterstock)

El especialista advierte que la falta de etiquetas claras y regulaciones uniformes representa un riesgo para estudiantes, trabajadores y adultos mayores.

“Como cardiólogo, recomiendo evitar por completo las bebidas energéticas o con alto contenido de cafeína”, afirmó Garcia. “Muchas veces no sabes exactamente cuánto estás consumiendo ni cómo va a responder tu cuerpo”.

Actualmente, muchos productos no muestran el contenido de cafeína de forma visible, especialmente en restaurantes, cafeterías y cadenas de comida rápida, lo que dificulta que los consumidores tomen decisiones informadas.

Una ley inspirada en la historia de Sarah

La muerte de Sarah Katz ahora ha llegado al Capitolio.

El congresista de Nueva Jersey Rob Menendez impulsa la llamada Sarah Katz Caffeine Safety Act, un proyecto de ley federal que busca exigir advertencias más claras sobre la cafeína en bebidas y alimentos.

De aprobarse, la legislación requeriría:

* Que las empresas indiquen claramente el contenido de cafeína en botellas, latas y empaques.

* Que las cadenas de restaurantes incluyan los niveles de cafeína en sus menús.

* Que cualquier producto con 150 miligramos o más lleve una advertencia visible de “alta cafeína”.

* Que se agregue información sobre los límites diarios recomendados.

* Que agencias federales estudien los efectos de la cafeína y lancen campañas educativas.

Los impulsores del proyecto subrayan que no se busca prohibir las bebidas con cafeína, sino garantizar transparencia para el consumidor.

“La gente necesita saber qué está poniendo en su cuerpo”, afirmó Katz. “No estamos hablando de limitar o prohibir. Estamos hablando de poder elegir con información”.

El proyecto ya cuenta con apoyo bipartidista, con 14 copatrocinadores republicanos y demócratas, un detalle poco común en el actual clima político.

Para defensores de la salud pública en Nueva York, donde el consumo de café y bebidas energéticas es parte del ritmo cotidiano, la propuesta podría marcar un antes y un después en la forma en que se presentan estos productos.

Katz espera que la historia de su hija evite que otras familias pasen por el mismo dolor y que jóvenes con condiciones cardíacas no diagnosticadas o personas sensibles a los estimulantes puedan identificar fácilmente cuándo una bebida representa un riesgo.

“Si una etiqueta clara puede salvar una sola vida, entonces todo este esfuerzo habrá valido la pena”, concluyó.

