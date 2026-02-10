Investigan al hermano del futbolista Ansu Fati por presunta agresión sexual en casa de Lamine Yamal

Un nuevo escándalo extra cancha surgió al final de la jornada del pasado lunes en España. Las autoridades de Barcelona investigan a Braima Fati, hermano mayor del futbolista Ansu Fati, por una presunta agresión sexual ocurrida en la casa de Lamine Yamal.

La noticia la reveló el diario ABC y la presunta víctima sería una chica de nacionalidad neerlandesa. La mujer habría denunciado en la Policía supuestos tocamientos y posible sumisión química.

La mujer fue trasladada a un hospital para confirmar mediante pruebas médicas si fue víctima de la sumisión química.

A Spanish TV channel used footage of 18-year-old Lamine Yamal while reporting rape allegations involving Ansu Fati’s brother.



Dragging a teenager into a serious case like this because of careless editing is simply 𝐑𝐈𝐃𝐈𝐂𝐔𝐋𝐎𝐔𝐒 🇪🇸🤦‍♂️



pic.twitter.com/19bRM9El74 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) February 10, 2026

Los hechos al parecer ocurrieron el pasado domingo 8 de febrero después de que la mujer saliera con Braima Fati, el hermano de Ansu Fati, Lamine Yamal y otro grupo de amigos a una discoteca llamada Shoko, en Barcelona.

Después del club nocturno, supuestamente se marcharon a la casa de Lamine Yamal, Esplugues de Llobregat, donde la presunta agredida se despertó a lado del hermano del jugador del Mónaco.

El caso se encuentra en manos de la Policía catalana, quien investiga un supuesto incidente de agresión sexual, aunque de momento no existe denuncia formal.

En un comunicado enviado a ABC, medio que difundió la noticia por primera vez, el entorno de Braima Fati, hermano del exjugador del FC Barcelona, Ansu Fati, negó las acusaciones.

“Se niega, rotundamente y categóricamente, la ocurrencia de todos y cada uno de los hechos descritos”. En el texto, alegan que lo descrito por la mujer no “no se corresponden en absoluto con la realidad”.

En este sentido, el entorno del hermano de Ansu Fati describe la situación como una “vulneración del derecho fundamental al honor y a la presunción de inocencia, generando un daño personal y social de difícil reparación”.



