Yankees adquieren al infielder Max Schuemann en traspaso con los Athletics

Los New York Yankees concretaron este lunes la adquisición del infielder Max Schuemann en un traspaso con los Oakland Athletics, enviando al prospecto derecho Luis Burgos como parte del acuerdo.

Schuemann, de 28 años, ha disputado 234 partidos en las Grandes Ligas durante las temporadas 2024 y 2025 con los Athletics, franquicia que lo seleccionó en la vigésima ronda del Draft de la MLB 2018. En su carrera, registra un promedio de bateo de .212, un porcentaje de embasado de .306, nueve jonrones, 18 dobles, 47 carreras impulsadas y 154 ponches frente a 69 bases por bolas. La temporada pasada bateó .197 con dos jonrones y 13 carreras impulsadas en 101 juegos.

El jugador ha demostrado gran versatilidad posicional, jugando principalmente como campocorto (93 partidos) en 2024, y en 2025 repartiendo su participación entre segunda base (39 partidos), tercera base (27) y cada posición de jardinero.

Para hacer espacio a Schuemann en el roster, los Yankees designaron al jardinero Yanquiel Fernández para asignación, siguiendo la estrategia de ajuste de plantilla de cara a la temporada.

Sigue leyendo:

·Puerto Rico asoma posibilidad de abandonar el Clásico Mundial de Béisbol

·Así quedaron definidos los rosters de todos los equipos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

·Charros y Tomateros hacen historia al llegar a final de Serie del Caribe