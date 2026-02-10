Keion White, jugador de San Francisco 49ers, operado tras ser baleado

Después de la fiesta del Super Bowl LX en California, el jugador de San Francisco 49ers, Keion White, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el pasado lunes por la tarde tras ser baleado horas antes.

White fue herido en uno de sus tobillos y, de acuerdo con los 49ers, la lesión no se considera que ponga en peligro su carrera. Todo se originó en la madrugada del lunes 9 de febrero de 2026, alrededor de las 4 de la madrugada.

Keion White organizó una fiesta privada en el club Dahlia’s, en Mission Street, San Francisco. Era un evento solo para invitados, en un área privada del local.

El rapero Lil Baby (Dominique Jones) estaba en San Francisco porque había tenido una presentación esa misma noche. De acuerdo con la Policía de San Francisco, Lil Baby y parte de séquito intentaron entrar a la fiesta privada de White.

Sin embargo, el staff del jugador y la seguridad les negó la entrada por no aparecer en la lista de invitados. Esa negativa generó un altercado verbal entre Keion White y Lil Baby.

Un comunicado de la Policía de San Francisco detalló que tras la discusión, hubo disparos en los que White resultó herido sin gravedad en uno de sus tobillos.

La policía de San Francisco abrió una investigación. Hasta ahora, no hay arrestos confirmados ni se ha señalado oficialmente a un responsable.

Lil Baby no ha sido acusado en los reportes públicos, pero su nombre aparece porque su grupo estuvo involucrado en el conflicto previo al disparo.

Horas antes del altercado, White había publicado en Instagram fotos y videos desde las gradas del Levi’s Stadium, donde asistió como espectador al Super Bowl LX y vio a su antiguo equipo, New England Patriots, caer ante Seattle Seahawks.

Keion es el segundo jugador de los 49ers que recibe un disparo en San Francisco en los últimos 18 meses. En 2024 ocurrió una situación similar con Ricky Pearsall, quien recibió un disparo en el pecho en un intento de robo el 31 de agosto.

White llegó a San Francisco 49ers a través del intercambio el 29 de octubre, enviando una selección de sexta ronda de 2026 a New England Patriots.

Jugó en 11 encuentros, incluyendo playoffs. Dos de ellos como titular. En total, registró 16 tacleadas, 2,5 capturas, una recuperación de balón suelto y tres tacleadas por pérdida.



