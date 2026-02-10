Ray Handley, exentrenador de New York Giants, murió a los 81 años

Ray Handley, exentrenador de New York Giants, murió el pasado 5 de febrero a los 81 años. Sin embargo, la noticia se conoció al final de la jornada del pasado lunes gracias a una comunicación de su sobrino a la franquicia.

A través de X, los Giants, no emitieron ningún comunicado, pero informaron sobre la muerte de Handley, quien fue dos veces campeón del Super Bowl.

“Recordamos al ex entrenador en jefe de los Giants y dos veces campeón del Super Bowl, el entrenador de backfield ofensivo Ray Handley, cuyo fallecimiento fue confirmado por su sobrino Rob Handley”, indicaron.

We remember former Giants head coach and two-time Super Bowl champion offensive backfield coach Ray Handley, whose passing was confirmed by his nephew Rob Handley pic.twitter.com/4YaBShhDqt — New York Giants (@Giants) February 9, 2026

Handley y Bill Parcells se conocieron trabajando en West Point para el Ejército a finales de la década de 1960. Se reunieron cuando Parcells era el entrenador en jefe de la Fuerza Aérea en 1978.

Ray trabajó en su alma mater, la Universidad de Stanford, como entrenador de linebackers de 1979 a 1983. Posteriormente, Parcells lo convenció de unirse a los Giants.

También los instó a seguir estudiando en la facultad de derecho sin dejar de entrenar. Handley llegó a New York Giants como asistente en 1984. Se desempeñó como entrenador del backfield ofensivo.

Fue parte esencial del staff que ganó dos Super Bowls: Super Bowl XXI (1987) vs. Denver Broncos y el Super Bowl XXV (1991) vs. Buffalo Bills.

En 1991, Parcells se retiró tras ganar el Super Bowl XXV y Handley fue elegido como su sucesor. Su etapa fue breve y turbulenta, pues los resultados no acompañaron. Dejó un registro de 14 victorias y 18 derrotas.

Además, tuvo múltiples roces con la prensa y fue perdiendo apoyo entre los fans. En 1992 fue reemplazado por Dan Reeves. Con apenas 48 años se retiró como entrenador. Tras su retiro, Handley desapreció de la vida pública y perdió todo contacto con la franquicia.



