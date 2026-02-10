Más de 50 grupos piden al Congreso un juicio político a Kristi Noem por manejo migratorio

Más de 50 grupos civiles estadounidenses, incluyendo latinos y defensores de migrantes, enviaron este martes una carta a la Cámara de Representantes de EE.UU. para exigir un juicio político (‘impeachment’) a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, por su polémica gestión migratoria.

Las agrupaciones acusaron a Noem de “activamente incentivar un enfoque imprudente y violento que socava el Estado de derecho”, lo que va “más allá” de los recientes hechos en Minnesota, donde agentes migratorios mataron a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, el mes pasado.

“La secretaria Noem no solo ha demostrado una profunda incapacidad para liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus 250.000 empleados, sino que ha socavado intencionalmente la misión de la agencia”, dice el texto enviado al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Jonhson, y otros líderes del Congreso.

Las asociaciones, como Voto Latino, Freedom for Immigrants (FFI), Hispanic Federation, UnidosUS y Latino Victory Project, señalaron que ya hay 187 congresistas que han copatrocinado la iniciativa que la legisladora Robin Kelly presentó en enero para enjuiciar a Noem por “altos crímenes y faltas menores”.

Entre las denuncias, las organizaciones citan la “obstrucción del Congreso” por restringir el acceso de legisladores a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

También la acusan de “uso ilegal de la fuerza letal” contra observadores legales, al citar que desde julio de 2025 las autoridades del DHS han disparado a 14 personas durante operativos o protestas, incluyendo cuatro ciudadanos estadounidenses, lo que ha resultado en tres muertes, como la de Good y Pretti.

Además, condenan el uso de tácticas de inmigración que se enfocan en menores de edad, como Liam Conejo Ramos, niño de cinco años detenido en Minnesota el mes pasado, lo que desató una polémica nacional.

Asimismo, afirman que los operativos “ilegales” de ICE han afectado a ciudadanos estadounidenses, han “privado” del debido proceso a los detenidos, han “violado” órdenes judiciales, y han resultado en la “detención ilegal” de personas indígenas.

Por último, sostienen que Noem ha “desmantelado” la vigilancia de los derechos civiles en el DHS, además de exhibir una falta de “conocimiento básico de protecciones civiles”, como en la audiencia de mayo de 2025 en la que desconoció el concepto de “habeas corpus”, una protección constitucional contra los arrestos sin causa.

“Demandamos que hagan que la secretaria Noem rinda cuentas por sus violaciones sistemáticas a las protecciones constitucionales y su ataque directo a la autoridad del Congreso. El Congreso debe actuar ahora para removerla de su puesto antes de que más vidas se pierdan”, concluyeron las agrupaciones.

