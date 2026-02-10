Murió a los 56 años Tracy Scroggins, exjugador de Detroit Lions

Con tan solo 56 años murió el pasado lunes el exjugador de Detroit Lions en la NFL, Tracy Scroggins. La noticia se dio a conocer gracias a un comunicado de la familia en donde no se especifica la causa del fallecimiento.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Tracy Scroggins“, informaron en un escrito enviado a la cadena TMZ Sports.

La familia Scroggins señaló que el exdefensor había sufrido síntomas de encefalopatía traumática crónica (CTE) durante varios años.

“Jugar en la NFL le dio a Tracy la oportunidad de perseguir su sueño de toda la vida y de salir de la pobreza. Sin embargo, lamentablemente, la NFL también fue, en última instancia, la causa de su prematura muerte”, indicaron.

“Tracy pasó cada momento de su retiro luchando valientemente contra los devastadores efectos del CTE. Aunque nuestros corazones están rotos, encontramos consuelo en saber que finalmente está en paz”, señalaron.

En 2015, al menos 5,000 jugadores presentaron demandas contra la NFL por las conmociones cerebrales sufridas. Esto, antes del acuerdo al que se llegó posteriormente.

Scroggins presentó una demanda adicional contra la NFL en 2016. Su abogado en ese momento, Tim Howard, declaró que su cliente sufría de síntomas consistentes con CTE.

El CTE (encefalopatía traumática crónica) es una enfermedad neurodegenerativa asociada a golpes repetitivos en la cabeza, común en exjugadores de fútbol americano.

La CTE solo se puede diagnosticar después de la muerte y a través de una autopsia neuropatológica.

Tracy Scroggins fue hombre de una sola franquicia. Sus 10 temporadas en la NFL se dieron con Detroit Lions, que lo seleccionó en la segunda ronda del Draft de 1992.

En total, jugó 142 partidos e hizo 89 aperturas mientras jugaba tanto de ala defensiva como apoyador. Scroggins acumuló 60½ sacos de carrera, el séptimo más en la historia de la franquicia, y fue nombrado el jugador número 90 en el ranking de los mejores jugadores de la historia de la franquicia por la prensa libre en 2019.

A lo largo de su tiempo en la NFL, acumuló 321 tacleadas y 60.5 capturas de mariscal. También tuvo una intercepción. Scroggins se retiró del fútbol americano en 2001.



