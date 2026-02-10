NYC estrenará modernos baños públicos este verano

Para finales del verano de este año el gobierno municipal promete que estarán instalados en los cinco condados de la Gran Manzana, entre 20 y 30 baños públicos auto limpiantes, de uso gratuito por un espacio máximo de 15 minutos, totalmente accesibles y con un dispensador de agua potable.

Para lograr este objetivo la Ciudad con el apoyo de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) ya abrió la licitación y los registros para que contratistas presenten ofertas sobre la producción, entrega, instalación y mantenimiento de estas unidades que serán modulares.

El contratista será responsable de producir unidades de baño bien diseñadas, inclusivas y acogedoras, instalarlas en diversas ubicaciones de la ciudad, mantener la calidad, la limpieza y la funcionalidad de las unidades durante la vigencia del contrato y retirarlas al finalizar el acuerdo.

Las propuestas deberán presentarse ante la NYCEDC antes del 24 de febrero de 2026, a las 4:00 p.m.

Este anuncio del alcalde Zohran Mamdani forma parte de un programa piloto de 4 millones de dólares para instalar estos baños públicos de forma más rápida y económica, en comparación con los baños públicos tradicionales, los cuales requieren extensas obras subterráneas de conexión a las redes de alcantarillado y agua, procesos que pueden tardar años en completarse.

“Para los repartidores, los vendedores ambulantes, los conductores y muchas otras personas, el lugar de trabajo es la calle. No tienen un baño de oficina al que puedan entrar rápidamente, y no deben ser castigados por ello. Se trata de construir una ciudad que funcione para todos, para que cada neoyorquino pueda transitar su día con dignidad, comodidad y respeto, sin importar su trabajo, sus ingresos o su código postal”, refirió el mandatario municipal.

Varias agencias municipales, incluido el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT) y el Departamento de Parques y Recreación (NYC Parks), en coordinación con NYCEDC, determinarán dónde se ubicarán las unidades modulares de baños que forman parte de los objetivos de Mamdani en sus primeros 100 días de gestión.

Ya está confirmada la instalación de uno de los primeros módulos en intersección de la 12ª Avenida y St. Clair Place, en el Alto Manhattan.

Este plan de instalar más baños en las áreas públicas de la Gran Manzana, venía siendo impulsado por el Concejo Municipal desde 2024 y fue incluido en el presupuesto aprobado por el exalcalde Eric Adams, en 2025.

Luego de meses de revisiones de una muestra de los 700 baños administrados por el Departamento de Parques, un informe realizado por la Comisión de Investigación de la Cámara demostró que casi el 67%, de los baños públicos revisados, presentaban condiciones inseguras o insalubres, o estaban cerrados cuando se suponía que debían estar abiertos. Lo que parece confirmar las quejas comunes sobre estas instalaciones

Asimismo, se constató que una de cada nueve cabinas inspeccionadas no tenía cerradura en funcionamiento y que faltaban papeleras en el 30% de los baños revisados. También se detectó la ausencia de otros artículos esenciales, como jabón, papel higiénico y perchas dentro de las cabinas.

Ya tiene soporte legal

En abril de 2025 el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York votó a favor de establecer una estrategia para garantizar la disponibilidad de más baños públicos, con el objetivo de crear más de 2,100 en los próximos diez años, aproximadamente el doble de la cantidad existente.

Actualmente, los baños públicos son notoriamente escasos en la ciudad, con una proporción de un baño público por cada 7,820 residentes.

La Gran Manzana cuenta con aproximadamente 1,100 baños públicos para sus 8,6 millones de habitantes. La falta de acceso a baños públicos y la aplicación de las leyes contra la micción en público afectan de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables, incluidas las personas sin hogar, los adultos mayores y las personas con afecciones médicas, revelan estadísticas del Concejo.

Escasos baños en el Subway

En el sistema de transporte, tampoco hay alivio para los pasajeros. Una auditoría realizada por la Oficina del Inspector General de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y finalizada en abril de 2025, revisó 32 baños en todo el sistema del Subway.

Actualmente hay 125 baños públicos en 65 estaciones, lo que representa aproximadamente el 11% de todos los baños públicos de la ciudad de Nueva York: se encontraron que 27 de los 32 baños visitados estaban abiertos, relativamente limpios y funcionales, mientras que cinco estaban cerrados.

De los baños que estaban abiertos, 23 carecían de comodidades básicas o presentaban una condición preocupante.

Los inspectores también encontraron que 10 de los 37 inodoros examinados eran de acero inoxidable sin asientos, tanto en los baños de hombres como en los de mujeres. Se comprobó además que los baños sin asientos de inodoro, papel higiénico o cerraduras en las puertas no brindan la comodidad, la higiene y la seguridad que merecen los usuarios.

El dato: