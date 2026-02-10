Padre le disparó a su hija: Horas antes habían “discutido sobre Trump”

Lucy Harrison, una joven británica de 23 años, fue asesinada a tiros por su padre, Kris Harrison, en su residencia en Texas, horas después de que tuvieran una discusión sobre el presidente Donald Trump, según registros judiciales y testimonios presentados en la investigación.

El incidente ocurrió el 10 de enero de 2025, cuando Harrison visitaba a su familia junto a su pareja, Sam Littler.

El altercado, según el novio, comenzó cuando Lucy cuestionó a su padre sobre su reacción ante posibles agresiones: “¿Cómo te sentirías si yo fuera la chica en esa situación y hubiera sido agredida sexualmente?”, le preguntó, mientras ambos veían noticias sobre delitos con armas de fuego y Trump se preparaba para su segundo mandato.

Harrison respondió que tenía otras hijas y que no le preocuparía tanto, lo que enfureció a Lucy y la llevó a subir corriendo las escaleras, según la declaración de Littler recogida por la BBC.

Dijo que tiempo después, cuando se disponían a salir hacia el aeropuerto, Lucy estaba en la cocina y su padre la tomó de la mano llevándola al dormitorio, donde mostró una pistola semiautomática Glock de 9 mm que guardaba en la mesilla.

Momentos después se escuchó un disparo. Según la pareja de Lucy, ella quedó tendida en el suelo cerca del baño y Kris Harrison gritaba, aparentemente desorientado.

Problemas de alcohol

Harrison, que había recaído en el alcohol ese día y bebió alrededor de 500 ml de vino blanco, explicó que había comprado el arma un par de años antes porque quería una “sensación de seguridad” para su familia.

Reconoció en su declaración que no podía precisar si su dedo estaba en el gatillo cuando ocurrió el disparo.

Un gran jurado del condado de Collin se negó a acusarlo por homicidio.

La policía confirmó el olor a alcohol en su aliento al llegar al lugar y las imágenes de CCTV mostraron que compró dos cajas de vino poco antes del incidente.

Durante la audiencia en el Tribunal Forense de Cheshire, los abogados de Harrison solicitaron la recusación de la forense Jacqueline Devonish, argumentando posible parcialidad, pero la petición fue rechazada.

En una declaración emitida por sus abogados citada por la BBC, Kris Harrison dijo que “aceptaba plenamente” las consecuencias de sus acciones.

La investigación continuará este miércoles, cuando se espera que la forense presente sus conclusiones.

