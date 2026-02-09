Madre del estado de Washington recibe sentencia tras matar a su hija adoptiva de 8 años

Un tribunal del condado de Spokane, en el estado de Washington, dictó este viernes una sentencia de 32 años de cárcel contra Mandie Miller, de 36 años, quien admitió su culpabilidad en el asesinato de su sobrina e hija adoptiva de 8 años, Meela Miller, cuyos restos fueron transportados en un remolque de mudanzas a través de varios estados.

El caso salió se dio a conocer en diciembre de 2022, cuando Miller y su pareja, Aleksander Kurmoyarov, fueron detenidos en Dakota del Sur. Las autoridades intervinieron después de que una funeraria reportara que la pareja intentaba entregar un ataúd con los restos de la niña sin la documentación legal necesaria. El cuerpo se encontraba dentro de un remolque U-Haul, señaló el medio local KREM.

Tras ser enjuiciada, Miller se declaró culpable de los cargos de homicidio por abuso, agresión infantil en segundo grado y dos cargos de encarcelamiento ilegal. Aunque los fiscales recomendaron inicialmente una pena de 30 años tras un acuerdo de culpabilidad, la jueza Rachelle Anderson aumentó la condena a 32 años.

Evidencias de abuso y negligencia de Miller

Durante la audiencia, la fiscalía presentó pruebas obtenidas de cámaras de vigilancia del hogar. La fiscal adjunta del condado de Spokane, Emily Sullivan, señaló que la acusada “descuidó, abusó y dejó morir de hambre a una niña de 8 años”. Informes señalan que la menor pesaba solamente 26 libras al momento de ser hallada.

Sullivan detalló que la niña sufrió meses de tortura y restricciones físicas, afirmando que “cuando los oficiales de Dakota del Sur encontraron un cadáver en un ataúd en un camión de mudanzas, [ella] pesaba solo 26 libras”.

Testimonios durante la sentencia

Mandie Miller se dirigió al tribunal mencionando su propio pasado en hogares de acogida, pero reconoció la gravedad de sus actos, señalando que no merecía ningún maltrato ni negligencia de su parte.

Por su parte, la jueza Anderson justificó la condena al señalar que “estamos aquí porque una niña fue torturada, la dejaron sin comer y sus intereses no fueron protegidos”.

La madre biológica de la menor, Andrea Miller, también estuvo presente en la audiencia, donde confrontó a su hermana indicando: “Lo hiciste sin ningún remordimiento, asesinaste a mi tercera hija, Meela Rose Miller”.

Kurmoyarov, por su parte, también aceptó un acuerdo de culpabilidad para eliminar la posibilidad de pasar toda la vida tras las rejas después de admitir asesinato, agresión y encarcelamiento ilegal. Será sentenciado el martes.

Sigue leyendo:

– Arrestan a hermanastro de adolescente de Florida hallada muerta en un crucero

– Hallan cadáver flotando en Harlem River de Nueva York

– Madre e hija estranguladas en Nueva York: crimen resuelto 32 años después