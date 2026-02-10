Partido entre Charlotte Hornets y Detroit Pistons terminó en golpes y con 4 expulsados [VIDEO]

La noche del pasado lunes regaló una escena insólita en el Spectrum Center. Durante el partido de la NBA entre Charlotte Hornets y Detroit Pistons se desató una violenta pelea entre jugadores que dejó como resultado la expulsión de cuatro jugadores.

Moussa Diabate y Miles Bridges, de Charlotte, fueron expulsados, al igual que Jalen Duren e Isaiah Stewart, de Detroit. Todo comenzó en el tercer cuarto cuando Duren tenía el balón y se dirigía hacia la canasta a falta de poco más de siete minutos.

En ese momento Diabate le cometió una falta. Duren se giró para encararse con Diabate, y ambos se propinaron un cabezazo. La secuencia fue escalando y hubo un empujón en la cara por parte de Duren con la mano derecha abierta.

Tras esto, dio comienzo a la batalla campal que duró más de 30 segundos. Los bancos se vaciaron y el alero de los Pistons, Tobias Harris, sujetaba a Diabate. Duren se apartó, pero Miles Bridges se lanzó sobre él y le soltó un golpe con la izquierda.

Duren respondió con un puñetazo. Diabate intentó volver a abalanzarse sobre Duren y tuvo que ser contenido. Isaiah Stewart salió del banquillo para encarar a Bridges, quien respondió con otro golpe, desatando una nueva trifulca entre varios jugadores.

Después de la pelea, nada fue igual. En el cuarto cuarto, el entrenador de Charlotte, Charles Lee, fue expulsado y tuvo que ser sujetado mientras gritaba a los árbitros por no pitar una falta después de que el alero de los Hornets, Grant Williams, chocara con Paul Reed, de Detroit.

Tras el encuentro, Duren describió lo ocurrido como un “juego excesivamente competitivo en el que las emociones estaban a flor de piel”.

Por su parte, el entrenador de los Hornets, Charles Lee, destacó que la situación se salió de control después de una discusión acalorada entre los jugadores. Asimismo, reconoció que debe mejorar el manejo de sus emociones luego de ser expulsado.

El entrenador de Detroit, J.B. Bickerstaff, fue más contundente y evadió responsabilidades asegurando que “sus muchachos no cruzaron la línea”. Al momento de la pelea, los visitantes ganaban 70-62 y finalmente ganaron 110-104.



