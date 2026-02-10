Presidenta Asamblea General ONU pide no seguir la corriente a Trump “por llevarnos bien”

La presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Annalena Baerbock, hizo un llamado este martes a la Unión Europea (UE) a no seguirle la corriente al presidente Donald Trump solo por la esperanza de mantener buenas relaciones con él y evitar nuevas imposiciones de aranceles.

En un discurso ante el Parlamento Europeo, Baerbock señaló que la crisis en torno a Groenlandia y la eventual retirada de las amenazas por parte de la administración estadounidense deben enseñar a los europeos que “merece la pena defender la verdad de forma firme, inmediata y colectiva” y “no negociar los hechos”.

“No podemos seguir la corriente solo por llevarnos bien y confiando en que evitaremos aranceles“, dijo Baerbock en el hemiciclo comunitario.

La también exministra de Exteriores alemana advirtió de que el orden internacional basado en reglas que defiende la ONU no solo está bajo presión, sino bajo “ataque” pese a que “es el momento en el que más cooperación necesita el mundo”.

“Este viraje geopolítico hacia un mundo en el que el poder tiene la razón contradice más de un siglo de lecciones difíciles y sangrientas que los pueblos de esta región recuerdan demasiado bien. Los estándares que fijamos tras estas experiencias, que parecían grabados en piedra, se cuestionan, ignoran y violan abiertamente ahora”, dijo Baerbock.

La presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas urgió además a los europeos a “defender a la ONU” y a pagar a tiempo sus contribuciones para que la institución pueda afrontar la “crisis existencial de liquidez” por el boicot financiero de Estados Unidos.

Sigue leyendo:

• Trump amenaza con bloquear puente entre EE.UU. y Canadá hasta recibir trato “justo”

• Puerto Rico vs. Groenlandia: ¿por qué Donald Trump quiere anexar la isla del Ártico y no la del Caribe?

• Newsom advierte a los europeos que Trump los está “tomando por tontos”