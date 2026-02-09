Trump amenaza con bloquear puente entre EE.UU. y Canadá hasta recibir trato “justo”

La apertura del puente Gordie Howe, una de las obras de infraestructura fronteriza más ambiciosas entre Estados Unidos y Canadá, quedó este lunes bajo amenaza directa del presidente Donald Trump, quien aseguró que bloqueará su puesta en funcionamiento hasta que Ottawa acceda a compensaciones económicas y a lo que calificó como un trato “justo” hacia Washington.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que no permitirá que el puente entre Ontario y Michigan entre en operación “hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado”.

En el mismo mensaje, sostuvo que Canadá debe mostrar “justicia y respeto” hacia su país y anunció el inicio “inmediato” de negociaciones bilaterales.

El puente Gordie Howe, cuya inversión supera los $4,000 millones de dólares según el Departamento de Transporte de EE.UU., tiene una longitud aproximada de 1,5 millas y está llamado a convertirse en el puente atirantado más largo de América del Norte.

La infraestructura es considerada clave para el comercio bilateral, al aliviar el tráfico de mercancías entre ambos países.

Tensión creciente

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en un contexto de creciente fricción comercial con Canadá. En los últimos días, Trump ha advertido sobre la posibilidad de imponer nuevos aranceles al país vecino, el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos.

Uno de los principales puntos de discordia ha sido el acercamiento de Ottawa a China. El Gobierno canadiense alcanzó recientemente un acuerdo que permitirá la entrada anual de hasta 49,000 vehículos eléctricos chinos a su mercado, además de reducir barreras arancelarias para exportaciones agrícolas canadienses hacia Pekín.

Trump ha criticado con dureza estas decisiones, al considerar que perjudican los intereses económicos estadounidenses.

La relación personal y política entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, también atraviesa un momento delicado. Aunque ambos han sostenido reuniones bilaterales en los últimos meses, los desacuerdos sobre aranceles y orientación comercial han marcado el tono del diálogo.

Mientras Carney ha defendido la autonomía de Canadá para diversificar sus relaciones económicas y equilibrar sus alianzas globales, Trump insiste en priorizar los intereses de Estados Unidos, incluso si eso implica frenar proyectos emblemáticos como el puente Gordie Howe.

Con información de EFE.

