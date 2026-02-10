Republicano pide investigación del Congreso por show “indecente” y sexualmente explícito de Bad Bunny en el Super Bowl

NUEVA YORK – Por entender que el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl fue uno “indecente” y sexualmente explícito en un periodo en el que muchos niños y familias observaban el evento, el representante republicano de Tennessee, Andy Ogles, pidió una investigación al Comité de Energía y Comercio de la Cámara Baja.

“Estoy escribiendo para solicitar que abra una investigación congresional formal, consistente con la jurisdicción del comité sobre regulaciones de transmisión y la supervisión de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) a la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) y NBC Universal, relacionado con el conocimiento previo, revisión y aprobación de contenido explícito e indecente durante la transmisión durante el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show el 8 de febrero”, inicia la carta enviada este lunes a Brett Guthrie, presidente del organismo.

Según el republicano, la presentación del medio tiempo, que encabezó el reguetonero boricua, fue transmitida en vivo en horas de mayor audiencia (prime time) y fue visto por decenas de millones de estadounidenses, incluyendo a un número sustancial de niños y familias.

“El Super Bowl es el evento más grande familiar que se ve en medios estadounidenses. Como tal, los radiodifusores enfrentan una elevada responsabilidad para asegurar que la programación al aire durante este evento nacional cumpla con las expectativas de decencia de larga data y sirva al interés público”, expuso el congresista.

El republicano hizo mención de dos de las canciones del artista urbano que, a su juicio, no debieron haberse interpretado.

“La presentación incluyó canciones como ‘Safaera’, un tema ampliamente conocido por sus referencias sexuales y su contenido lírico gráfico, incluyendo referencias como ‘analingus’, relaciones sexuales y otros temas explícitos, así como ‘Yo perreo sola’, un tema de perreo y twerking acompañado por coreografía presentando abiertamente movimientos sexualizados…”, describió.

Ogles añadió que, aunque la presentación fue predominantemente en español, la barrera del idioma “no mitigó la naturaleza explícita del material”.

El representante cuestionó si la NFL y NBC Universal hicieron la evaluación correspondiente durante el periodo de producción y los ensayos para asegurarse que el show cumpliera con los estándares y las prácticas adecuadas.

Para el solicitante, las circunstancias levantan preocupaciones legítimas bajo los estándares de transmisión indecentes, así como “la obligación de los difusores licenciados de operar en beneficio del interés público, conveniencia y necesidad”.

“El Congreso mantiene una clara responsabilidad para asegurar que el marco legal que gobierna las ondas de radio públicas es efectivo y que se aplique adecuadamente”, afirmó en el documento.

En un comentario a la carta en la red social X, el representante catalogó la interpretación del boricua como “pura obscenidad, transmitida descaradamente por televisión nacional para que todas las familias estadounidenses lo presenciaran”.

“Niños fueron obligados a soportar exhibiciones explícitas de actos sexuales homosexuales, mujeres contoneándose provocativamente y Bad Bunny agarrándose la entrepierna sin pudor…”, señaló el republicano.

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show superó records previos para alcanzar a 135 millones de espectadores.

Buena parte de la crítica al show se ha centrado en aplaudir el mensaje de unidad e inclusión de Bad Bunny que, entre otras cosas, le recordó a Estados Unidos que es un país de América y no todo el continente.

Con un balón que leía “Juntos somos América” y mencionando a varios de los países de la región, el astro puertorriqueño redefinió el eslogan “God Bless America” (Dios bendiga a América).

Como parte de la escenografía, el Conejo Malo también cantó entre postes del tendido eléctrico como si estuviera en una calle de Puerto Rico, esto en referencia a la crisis eléctrica y los apagones que afectan a los boricuas a diario.

Adicional, la presentación aludió a la diáspora puertorriqueña en espacios como Nueva York con la representación de La Marqueta, tradicional mercado en El Barrio o East Harlem. La popular Toñita, un ícono de la comunidad boricua en Brooklyn, destacó mientras le entregaba un shot de “pitorro” (ron de fabricación artesanal en la isla) a Bad Bunny desde una réplica de su espacio, el Caribbean Social Club.

