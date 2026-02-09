¿Quién es el niño al que Bad Bunny le dio un Grammy en el Super Bowl?

Una escena que será inolvidable para muchos es la de Bad Bunny entregando un Grammy a un niño en el show del medio tiempo del Super Bowl XL, celebrado este 8 de febrero.

La representación del artista fue para mostrar cómo hizo realidad su sueño y se generó mayor revuelo cuando en redes sociales comenzaron a afirmar que se trataba de Liam Conejo Ramos.

Sin embargo, no se trató del niño que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis. En realidad, quien actuó en el show fue Lincoln Fox Ramadan.

Se trata de un pequeño de 7 años de edad, de ascendencia argentina y egipcia, quien representó al Conejo Malo en su infancia.

En la cuenta en Instagram de Lincoln compartió una mensaje de lo importante que fue para él haber representado al boricua. “Recordaré este día para siempre. Bad Bunny fue mi mayor honor”, escribió.

Bad Bunny protagoniza un histórico show

El artista puertorriqueño encabezó un espectáculo lleno de detalles para el público, destacando su cultura boricua y además la resistencia de los latinos.

Con un despliegue de bailarines, más una historia muy bien contada, el famoso envió un mensaje de amor y también exigió respeto para todo el continente, una forma de desafiar al presidente estadounidense Donald Trump.

El espectáculo incluyó la participación de Lady Gaga, quien sorprendió cantando y bailando salsa. Además de Ricky Martin, quien interpretó el tema “Lo que le pasó a Hawái”, uno de los más emotivos en el disco “Debí tirar más fotos”, reconocido hace unos días por el Grammy como Mejor Álbum del Año.

Este evento fue otro momento importante en la carrera del famoso, quien ha obtenido el reconocimiento de su público y la industria por no perder su esencia y conectar con millones de personas a través de su mensaje de amor y celebración de la vida.

