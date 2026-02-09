Lady Gaga agradece a Bad Bunny tras su show en el Super Bowl: “Fue un honor absoluto”

La cantante Lady Gaga dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento al cantante puertorriqueño Bad Bunny luego de que cantaron juntos en el show de medio tiempo del Super Bowl LX el pasado 8 de febrero.

Lady Gaga sorprendió a todos al aparecer como artista invitada en el show de medio tiempo protagonizado por el artista puertorriqueño. Además, la estrella pop se atrevió a versionar su premiada canción ‘Die With a Smile’ a salsa y bailar junto con Bad Bunny este género caribeño. Tras este importante momento musical, la intérprete de ‘Abracadabra’ agradeció a Bad Bunny por invitarla a su show.

“Fue un honor absoluto ser parte del show de medio tiempo de Benito. Gracias Benito por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a tu escenario. No me lo perdería por nada del mundo”, dijo Lady Gaga junto con un video bailando ‘Baile Inolvidable’ junto con Benito.

En otra publicación, Lady Gaga publicó varias fotos con Bad Bunny en el backstage y expresó su agradecimiento por participar en esta “poderosa actuación”. “Gracias Benito por incluirme en esta poderosa, importante y significativa actuación. Me siento tan honrada de ser parte de este momento. Es aún más especial, porque fue contigo y tu hermoso corazón y música. Todo mi amor para Benito, Ricky y todo el elenco”, escribió en el post.

Sin duda, la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue un hecho histórico. Se trató del primer show de un latino completamente en español en este evento deportivo. Durante toda su puesta en escena, el artista puertorriqueño rindió homenaje a la cultura de su tierra natal, honró su historia y envió un mensaje de orgullo latino, amor, tolerancia y paz.

Antes de su presentación en el Super Bowl, Lady Gaga expresó la admiración y cariño que siente por Bad Bunny, quien se ganó el Grammy al ‘Álbum del Año’ y sorprendió con su discurso político en contra de ICE. Las palabras de Bad Bunny conmovieron a Lady Gaga quien no dudó en reconocer el poder de su mensaje en medio del difícil momento que vive Estados Unidos.

“Estoy tan feliz por él, por lo que significa para la gente, es tan increíblemente importante, es un músico brillante y ser humano increíblemente amable y pensé que lo que dijo era muy importante en este momento, fue inspirador, por lo que está sucediendo en el país”, comentó Gaga luego de los Grammy.

Sigue leyendo: