Sofía Vergara y Owen Wilson, ahora son parte del Mundial

La fiebre mundialista empezó a meterse en la cultura pop y lo hizo con dos figuras que, hasta los momentos, no habían compartido en su carrera: Sofía Vergara y Owen Wilson.

Telemundo decidió encender la emoción rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un comercial pensado para el público latino en Estados Unidos, territorio clave para la próxima edición del torneo que compartirá sedes entre México, Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

Un spot para la audiencia latina del Super Bowl

Durante la transmisión del Super Bowl LX el 8 de febrero, justo después del show de medio tiempo de Bad Bunny, Telemundo estrenó “FIFA World Cup 2026: Owen Speaks Fútbol”. La apuesta no pudo tener una vitrina más grande. Más de 140 millones de espectadores vieron cómo Vergara intentaba enseñarle español a Wilson para preparar su rol como comentarista del Mundial, una misión que se vuelve humorística desde la primera escena.

La campaña, producida por NBCUniversal Telemundo Enterprises, forma parte de la estrategia para promocionar las transmisiones exclusivas en español del torneo por Telemundo, Peacock y sus plataformas digitales.

En palabras de Claudia Chagui, vicepresidenta ejecutiva de Marketing y Creatividad de NBCUniversal Telemundo Enterprises, la intención es crear “una experiencia definida por la cultura, la pasión y un profundo conocimiento del fútbol”, utilizando el carisma de Vergara y la naturalidad cómica de Wilson para conectar con millones de hispanohablantes.

En el spot, la actriz barranquillera de 53 años guía a Wilson, de 57 años, conocido por “Midnight in Paris” y por su afición al LAFC. El actor intenta pronunciar expresiones como “golazo” y “avance veloz del número nueve”, mientras la barrera idiomática se vuelve parte del chiste y del encanto del anuncio.

Un Mundial histórico y un comercial que ya es viral

La Copa Mundial de 2026 será la primera organizada por tres países y estrenará un formato ampliado con 48 equipos y 104 partidos en estadios emblemáticos como el Azteca en Ciudad de México, el SoFi Stadium en Los Ángeles y el Estadio Olímpico de Toronto.

Y efectivamente, el comercial lo demuestra. Desde su lanzamiento ya acumula 12.5 millones de reproducciones en YouTube y en las plataformas de Telemundo, además de una ola de clips en Instagram Reels y TikTok con innumerables reacciones.

Así, ya se empiezan a calentar los motores de uno de los eventos más importantes, no sólo a nivel deportivo y, en este caso, a través del ingenio que mezcla entretenimiento e identidad cultural.

Sigue leyendo:

Premios Emmy 2025: Sydney Sweeney, Colman Domingo y Sofía Vergara en la lista de presentadores

Sofía Vergara se ausentó de los Emmy por un problema de salud que la llevó al hospital

Exesposo de Sofía Vergara decidió mudarse de Los Ángeles