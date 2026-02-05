Exesposo de Sofía Vergara decidió mudarse de Los Ángeles

A finales del año pasado, Joe Manganiello y su prometida Caitlin O’Connor anunciaron su decisión de trasladarse de Los Ángeles a Pittsburgh, la ciudad natal del actor.

En su momento hablaron con emoción sobre la nueva propiedad que habían conseguido en la ciudad, pero no dieron detalles sobre qué los llevó a tomar la decisión de mudarse.

Ahora, O’Connor, quien es 13 años menor que Manganiello, ha revelado que no se sentían seguros en Los Ángeles por los casos de crímenes dentro de la ciudad. También reveló que la falta de trabajo en la industria del entretenimiento tuvo que ver.

La joven dio estas declaraciones a ‘Fox News Digital’. Explicó “La delincuencia en Los Ángeles está en su punto más alto. Estuvimos pensándolo mucho tiempo, y por casualidad apareció la casa ideal. Fuimos a verla a Pittsburgh y era perfecta para nosotros”.

Antes de su mudanza a esa nueva casa, se había reportado que la pareja estaba viviendo en un apartamento de Los Ángeles de $6,500 dólares mensuales. Esa propiedad era bastante modesta, nada parecida a la lujosa mansión que compartió con su exesposa Sofía Vergara.

Sobre la segunda razón, dijo: “Además, Los Ángeles ya no es la capital mundial del entretenimiento. Los actores ya no hacen audiciones allí. Muchos directores de casting ya no tienen oficinas allí”.

Por los momentos no se tienen demasiados detalles sobre la nueva propiedad que comparte la pareja.

Los medios que han difundido las declaraciones de O’Connor también resaltan que ‘Los Angeles Times’ informó que 2025 fue el año más seguro de la ciudad desde 1959. Por otro lado, el Departamento de Policía de Los Ángeles asegura que los delitos contra la propiedad disminuyeron aproximadamente un 6,7% desde 2024. Hay que recordar que hay una larga lista de personalidades que han tenido que enfrentarse al asalto de sus residencias, el año pasado, por ejemplo, uno de los casos más sonados fue el del asalto a la mansión de Brad Pitt en Los Feliz.

