Sofía Vergara se ausentó de los Emmy por un problema de salud que la llevó al hospital

La actriz colombiana Sofía Vergara se perdió la ceremonia de los Premios Emmy debido a un problema de salud que la obligó a ir al hospital.

Sofía Vergara era una de las presentadoras de la ceremonia y tenía la responsabilidad de entregar uno de los premios de la noche. Sin embargo, Vergara sufrió una reacción alérgica que le afectó uno de sus ojos y tuvo que acudir a una sala de emergencia en Los Ángeles.

La estrella de Modern Family compartió una foto de su rostro en la que se puede ver su ojo inflamado por la reacción alérgica.

“No llegué a los Emmy pero sí al ER. Lo siento que tuve que cancelar. Tuve la alergia en el ojo más loca justo antes de montarme al carro”, dijo la artista.

La protagonista de ‘Griselda’ compartió otro par de fotos en el que se la ve recibiendo atención médica en el centro de salud.

El nombre de Sofía Vergara figuraba entre los 39 presentadores de los Premios Emmy 2025, que se realizaron en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Era de las pocas latinas que se encontraba en este selecto grupo, pero su ausencia de los premios causó preocupación entre sus fans. La propa Sofía Vergara aclaró públicamente el motivo de su ausencia y así evitó cualquier especulación al respecto.

Debido a este problema de salud, la organización de los premios tuvo que reemplazar a Sofía Vergara con las actrices Malin Akerman y Brittany Snow quienes presentaron la categoría Mejor Actor Principal en una Serie Corta. Este galardón se lo llevó Stephen Graham de la serie de Netflix ‘Adolescence’, una de las producciones con más premios de la noche.

Sofía Vergara era otra de las presentadoras de la noche junto con estrellas como Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kristen Bell, Sterling K. Brown, Jennifer Coolidge, Colman Domingo, Tina Fey, Mariska Hargitay, Jude Law, Sarah Paulson, Sydney Sweeney, Jesse Williams y Catherine Zeta-Jones.

La colombiana no fue la única presentadora que faltó a la ceremonia. El actor Eric Dane, conocido por sus papeles en ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, fue diagnósticado hace más de un año con esclerosis lateral amiotrófica. Dane había sido confirmado como presentador del evento pero no estuvo presente en la ceremonia.

