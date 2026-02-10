Trump recortará $600 millones de dólares en sanidad a cuatro estados demócratas

WASHINGTON – El Departamento de Salud eliminará 600 millones de dólares en fondos para cuatro estados demócratas destinados a programas de salud pública del Centro de Control de Enfermedades (CDC), según informaron medios estadounidenses.

Los recortes afectarán a los estados de California, Colorado, Illinois y Minnesota y eliminarán fondos a programas públicos y con organizaciones no gubernamentales.

Según el diario The New York Post, parte de los fondos finalizarán esta misma semana y el resto dejará de ser distribuido la semana próxima.

La medida afecta a programas de contratación de personal, modernización de sistemas y gestión de epidemias o para proteger a comunidades desfavorecidas, informó por su parte The New York Times tras revisar un documento oficial que explica los recortes.

Departamento de Salud dice que esos fondos no reflejan sus propiedades

Un portavoz del Departamento de Salud dijo a ese último periódico que los recortes se deben a que esos fondos “no reflejan las prioridades” actuales de la agencia, a pesar de que ya estaban aprobados por el Congreso para su desembolso.

Los cambios presupuestarios son parte de recortes comunicados por la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) del Ejecutivo, e incluyen la cancelación de otros 943 millones de fondos para el Departamento de Transporte.

