Trump y Melania visitarán a las fuerzas especiales que capturaron a Maduro

El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania, viajarán este viernes a Carolina del Norte para encontrarse con los miembros de las fuerzas especiales que participaron en la captura de Nicolás Maduro, exlíder del régimen de Venezuela, el pasado 3 de enero en Caracas.

De acuerdo con la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, el encuentro se realizará en la base militar de Fort Bragg, sede de la unidad de élite conocida como fuerzas Delta.

Allí, Trump y la primera dama se reunirán con los efectivos que, según Washington, formaron parte de la denominada Operación “Resolución Absoluta”.

Leavitt señaló en rueda de prensa que las fuerzas especiales “llevaron a cabo con éxito” la operación en territorio venezolano y “ayudaron a llevar ante la Justicia al narcoterrorista Nicolás Maduro”.

Añadió que tanto el presidente como la primera dama esperan la visita “con gran entusiasmo”.

Las fuerzas Delta, reconocidas por su capacidad para misiones de alta complejidad, fueron las responsables de neutralizar las defensas aéreas en Caracas y asegurar el traslado seguro de los detenidos.

Tras la operación, Maduro y Flores fueron trasladados primero a la base estadounidense en Guantánamo, Cuba, y posteriormente a Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico.

El operativo dejó un saldo de aproximadamente 80 personas fallecidas, incluyendo 32 agentes cubanos que formaban parte del anillo de seguridad de Maduro, sin registrarse víctimas estadounidenses.

La Casa Blanca destacó que esta visita busca reconocer la labor de las fuerzas especiales en una misión considerada de alto riesgo y subrayar la importancia de estas unidades en operaciones internacionales de seguridad.

Con información de EFE.

