Venezuela: Jorge Rodríguez afirma que no habrá elecciones en Venezuela en un futuro cercano

El régimen de Venezuela, a través del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que no se realizarán procesos electorales en el corto plazo, así lo confirmó durante una entrevista exclusiva con la cadena estadounidense Newsmax.

Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, fundamentó la decisión en la necesidad de consolidar el orden interno antes de acudir a las urnas: “Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato”, declaró el parlamentario, quien señaló que el objetivo principal del régimen interino actual es asegurar “la estabilidad para Venezuela y la reconciliación”.

Sin embargo, condicionó la posibilidad de futuros comicios al progreso de la paz interna y a la concertación con factores adversos al chavismo, supeditado a que se “logre avanzar en la estabilización nacional” y se concrete “un acuerdo con todos los sectores de la oposición”.

Ley de Amnistía y apertura económica en Venezuela

Al ser consultado sobre figuras como la líder opositora María Corina Machado, Rodríguez evitó mencionarla, pero destacó la ley de amnistía que se discute en el Parlamento para presos políticos detenidos desde 1999.

“A través de esta ley de amnistía estamos promoviendo que todos los sectores de la oposición en el exterior cumplan la ley y puedan volver al país”, argumentó Rodríguez

En materia económica, el funcionario reconoció fallos previos y el impacto de las sanciones, calificando la situación actual como una “oportunidad de oro” para transicionar hacia una “economía de libre mercado”. Subrayó el interés de invertir los ingresos petroleros en infraestructura social, afirmando que “lo que buscamos es convertir este petróleo en hospitales, escuelas, cosas para la gente de Venezuela”.

Rodríguez calificó la relación actual con el Gobierno de Estados Unidos como intensa y productiva en el último mes. Aseguró que, tras 33 días de gestiones, el país está en posición de construir un vínculo de provecho para ambas naciones: “Tenemos un futuro brillante por delante”, concluyó el representante parlamentario.

