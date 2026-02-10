Organizaciones exigen juicio político para Kristi Noem por abusos de ICE

En una movilización sin precedentes, una coalición de varias organizaciones de derechos civiles, encabezada por Voto Latino, Latino Victory Project y Voters of Tomorrow, empezó este martes una Jornada Nacional de Acción, con un objetivo claro: presionar al Congreso para que inicie un juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La coalición ha denunciado una “peligrosa escalada de la fuerza” y un abuso de poder sistemático bajo el mando de Noem en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que rinda cuentas por la peligrosa escalada de fuerza y abuso por parte de la agencia.

La jornada busca movilizar a los estadounidenses de todo el país para que saturen las líneas telefónicas de sus representantes en el Congreso. De acuerdo con los líderes de la coalición, la gestión de Noem se ha caracterizado por lo siguiente:

• Tácticas de miedo: Empoderamiento de los agentes federales para que puedan operar sin límite alguno.

• Crisis humanitaria: Arrestos injustos contra menores de edad y separación de familias.

• Violaciones constitucionales: Uso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para tácticas que ignoran el debido proceso.

“Nadie está por encima de la ley”

En declaraciones de los líderes, manifiestan una profunda indignación moral y política por la situación actual.

“Lo que presenciamos va mucho más allá de la política migratoria; es una crisis de derechos civiles en toda regla… El pueblo estadounidense ha dejado algo claro: esto no es por lo que votaron”, expresó Voto Latino.

“Las familias están sufriendo, las comunidades viven con miedo y la rendición de cuentas ha estado ausente durante demasiado tiempo”, agregó.

Por su parte, Katherine Pichardo, de Latino Victory Project, denominó al DHS bajo el mando de Noem como una “agencia corrupta” que amenaza la seguridad de las comunidades y la economía local.

“El pueblo estadounidense merece la garantía inequívoca de que nuestros líderes gubernamentales aún respetan la Constitución de los Estados Unidos y que entienden que nadie está por encima de la ley. Noem no es apta y, por eso, debería ser despedida”, apuntó Pichardo.

Asimismo, Santiago Mayer de Voters of Tomorrow enfatizó sobre el impacto generacional: “Tiene las manos manchadas de sangre… nuestra generación no permitirá que se salga con la suya”.

“Los jóvenes estadounidenses exigen justicia: para nuestros seres queridos, nuestros vecinos y nuestros compañeros de clase. Debemos poner fin de inmediato a la crueldad del DHS, y eso comienza con el juicio político contra Kristi Noem”, manifestó.

Ayaan Moledina, Directora de Política Federal para Estudiantes Comprometidos con el Avance de Texas (SEAT), denunció las tácticas inhumanas que afectan de manera directa a los estudiantes, argumentando que ICE ha llegado a arrestar a menores de edad en las inmediaciones de las escuelas, privándolos de alimentos y atención médica básica.

“La secretaria es cómplice de las atrocidades contra los jóvenes. Como estudiante de preparatoria e hija de inmigrantes, me siento profundamente ofendida e indignada por el desprecio de Noem por la ley y la moral. Debe ser despedida”, aseguró Moledina.

“Desconoce que los residentes legales, incluidos los ciudadanos estadounidenses, están en la mira y ni siquiera conoce las tácticas inhumanas que su agencia está utilizando contra los niños, manteniéndolos en jaulas y negándoles el acceso a la atención médica y la privación de alimentos”, añadió.

En conjunto con otras organizaciones que integran el frente se incluyen People Power United, Civic Empowerment Coalitio, New Jersey Alliance for Immigrant Justice, Stop AAPI Hate, Human Rights First y SIREN.

La coalición asevera que la jornada de este martes es solo el principio de una presión sostenida hasta que el Congreso actúe. “La rendición de cuentas no es opcional”, concluyó Mariam Arif, de SIREN.

