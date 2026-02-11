Aficionado recibe prohibición de 4 años por insultos racistas en el fútbol inglés

Un aficionado inglés fue sancionado con una prohibición de cuatro años sin poder asistir a partidos de fútbol tras enviar mensajes de carácter racista al delantero del Luton Town Elijah Adebayo, luego de que el jugador anotara en un encuentro del Championship la temporada pasada frente al Sunderland.

Connor Butler, de 20 años, envió el mensaje ofensivo a través de Instagram en octubre de 2024. El propio Adebayo detectó el contenido y decidió denunciarlo ante la policía, lo que permitió rastrear la cuenta hasta Butler, residente en Sunderland.

El joven fue arrestado en febrero de 2025 y acusado de enviar comunicaciones ofensivas. Posteriormente, en diciembre, admitió los hechos ante el tribunal de magistrados de South Tyneside, que le impuso una multa de 200 libras (unos $272 dólares), además del pago de las costas judiciales.

Este lunes, la misma corte dictó una orden adicional que prohíbe a Butler asistir durante cuatro años a cualquier partido profesional o semiprofesional en Inglaterra y Gales, así como viajar al extranjero para presenciar compromisos internacionales.

Por su parte, el Luton Town manifestó su respaldo a Adebayo y lamentó que el jugador haya sufrido abusos racistas de manera reiterada en sus cinco años en el club, aunque destacó que en este caso la denuncia haya culminado en una condena con efecto disuasorio.

