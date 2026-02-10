Rio Ferdinand reveló las terribles secuelas que le dejó el fútbol: “Debo usar silla de ruedas”

El exfutbolista inglés Rio Ferdinand enfrenta hoy las consecuencias físicas de una carrera marcada por la exigencia máxima.

El exdefensor reveló recientemente que las lesiones de espalda sufridas durante sus años como profesional lo han llevado a transitar por hospitalizaciones frecuentes y hasta necesitar una silla de ruedas en algunos casos extremos.

Las declaraciones, recogidas en diálogo con Men’s Health UK, expusieron la dimensión de las secuelas que puede dejar el deporte de alto rendimiento, incluso en figuras que durante años fueron sinónimo de fortaleza y éxito.

De acuerdo con el testimonio brindado por Ferdinand, el dolor de espalda lo acompaña desde hace mucho tiempo. El exjugador de Manchester United, quien disputó casi 600 partidos entre clubes y la selección de Inglaterra, explicó: “Llevo mucho tiempo con problemas de espalda. Tengo lesiones de mi carrera… Estuve tomando pastillas e inyecciones durante seis años para poder jugar”.

La situación actual del ex defensor, de 47 años, refleja el alto costo que puede implicar la prolongación de una carrera en la élite. Según relató a Men’s Health UK, los episodios de dolor se presentan de forma repentina: “Eso me ha afectado. Tengo momentos muy fuertes de dolor de espalda que me obligan a estar hospitalizado o en silla de ruedas un par de días. Es una locura, pero surge de repente”.

Varias estrategias para mitigar el dolor

A pesar de su imagen de buena forma física, Ferdinand reconoce que las estrategias empleadas para mitigar el dolor durante su carrera, como el consumo prolongado de analgésicos y la aplicación de inyecciones, han dejado huellas profundas en su salud.

Los tratamientos paliativos, pensados para extender su presencia en el campo de juego, hoy se traducen en una condición crónica que requiere atención especializada.

El exjugador, que también defendió los colores de West Ham, Leeds United y Queens Park Rangers (QPR), ha optado por un enfoque integral para manejar su condición. Desde su retiro en 2015, comenzó a consultar a un fisioterapeuta de manera regular, en busca de estrategias que le permitan mejorar su calidad de vida

“He estado viendo a un fisioterapeuta por primera vez desde que me retiré. Ha estado haciendo un montón de manipulaciones y demás, y en su edificio también está mi entrenador personal, así que le informa sobre mi entrenamiento. Hay un enfoque holístico en lo que hago ahora y espero que eso me resulte muy útil”, comentó en la entrevista.

A la luz de su experiencia, Ferdinand sostiene que ahora tiene una mayor comprensión de su propio cuerpo y de la importancia de la prevención. “En lugar de arreglarlo cuando está roto, en realidad debes prevenir las lesiones. Ahora sé lo que hago. Pero tengo 47 años. Me llevó tanto tiempo”, reflexionó el ex defensor central, quien fue capitán tanto de Manchester United como de la selección de Inglaterra.

