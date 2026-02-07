Temporada de impuestos 2026: estas personas podrían recibir su reembolso antes

La temporada de impuestos 2026 ya está en marcha en Estados Unidos y millones de contribuyentes esperan recibir su devolución del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Para muchas familias, el reembolso representa uno de los ingresos más importantes del año, ya sea para pagar deudas, cubrir gastos básicos o ahorrar.

Aunque el IRS señala que la mayoría de los reembolsos se envían dentro de un plazo de hasta 21 días después de presentar la declaración, existen factores que pueden acelerar o retrasar el proceso. En general, los contribuyentes que presentan su declaración correctamente desde el inicio y utilizan herramientas digitales tienen mayores probabilidades de recibir el dinero antes.

¿Quiénes podrían recibir primero su reembolso?

👉 Contribuyentes que presentan sus impuestos electrónicamente, solicitan depósito directo y evitan errores suelen recibir su reembolso del IRS más rápido.

Además, el IRS suele procesar con mayor rapidez las declaraciones que cumplen con varias características específicas:

Declaraciones simples que no incluyen créditos fiscales complejos ni múltiples dependientes

que no incluyen créditos fiscales complejos ni múltiples dependientes Personas que presentan su declaración durante las primeras semanas de la temporada fiscal

de la temporada fiscal Contribuyentes cuyos ingresos coinciden correctamente con formularios oficiales como W-2 o 1099

con formularios oficiales como W-2 o 1099 Personas que mantienen su información bancaria actualizada y sin errores

y sin errores Declaraciones que no requieren verificación adicional de identidad

de identidad Contribuyentes que utilizan software certificado o preparadores fiscales autorizados

Presentar los impuestos electrónicamente permite que el IRS procese la información mediante sistemas automatizados, lo que reduce considerablemente los tiempos de revisión.

¿Por qué el depósito directo acelera el reembolso?

El IRS ha reiterado que el depósito directo es la forma más rápida y segura de recibir el dinero. Este método evita retrasos asociados con el envío postal y permite que el reembolso llegue directamente a la cuenta bancaria del contribuyente.

Además, reduce el riesgo de extravío de cheques físicos y facilita que el dinero esté disponible inmediatamente una vez que el IRS aprueba la devolución.

Factores que pueden retrasar el pago

Aunque muchos contribuyentes reciben su reembolso dentro del plazo estimado, existen varias situaciones que pueden provocar retrasos. Entre las más comunes destacan:

Errores en información personal , como números de Seguro Social incorrectos

, como números de Seguro Social incorrectos Diferencias entre ingresos reportados y documentos oficiales

entre ingresos reportados y documentos oficiales Solicitudes de créditos fiscales como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijos (CTC), que suelen requerir revisiones adicionales

como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijos (CTC), que suelen requerir revisiones adicionales Cambios recientes en cuentas bancarias

en cuentas bancarias Declaraciones enviadas en papel

Procesos de verificación de identidad para prevenir fraude

El IRS aplica revisiones adicionales cuando detecta inconsistencias, lo que puede extender el tiempo de entrega del reembolso durante varias semanas.

¿Qué hacer para evitar retrasos?

Especialistas fiscales recomiendan que los contribuyentes revisen cuidadosamente su información antes de enviar la declaración. Algunos pasos que pueden ayudar incluyen verificar documentos de ingresos, confirmar números de cuentas bancarias y conservar comprobantes fiscales.

También es recomendable presentar los impuestos con anticipación, ya que conforme avanza la temporada fiscal el volumen de declaraciones aumenta y el procesamiento puede volverse más lento.

¿Cómo revisar el estado del reembolso?

El IRS ofrece la herramienta digital ‘Where’s My Refund?’, disponible en su portal oficial, donde los contribuyentes pueden consultar el avance de su devolución. Para utilizarla, es necesario proporcionar el número de Seguro Social, el estatus civil declarado y el monto estimado del reembolso.

Generalmente, el sistema actualiza información dentro de las 24 horas posteriores a presentar la declaración electrónica o después de varias semanas en el caso de formularios en papel.

¿Cómo utilizan los estadounidenses sus reembolsos?

De acuerdo con diversos estudios financieros, muchos contribuyentes destinan el reembolso a pagar deudas acumuladas, cubrir gastos cotidianos o crear fondos de emergencia. Otros utilizan este ingreso para realizar compras importantes, invertir o adelantar pagos de vivienda.

Expertos financieros recomiendan evaluar las prioridades económicas antes de gastar el dinero, especialmente en un contexto donde el costo de vida sigue siendo una preocupación para muchas familias.

FAQ sobre reembolsos del IRS

¿Cuánto tarda normalmente el reembolso?

La mayoría se entrega en un plazo de hasta 21 días si no existen errores ni revisiones adicionales.

¿El depósito directo es más rápido?

Sí, es la forma más ágil y segura de recibir el dinero.

¿Presentar temprano garantiza recibir el reembolso antes?

No lo asegura completamente, pero reduce riesgos de retrasos si la declaración es correcta.

¿Se puede perder un reembolso?

No, pero puede retrasarse si existen errores o si el IRS necesita verificar información.

Conclusión

La temporada de impuestos representa uno de los momentos financieros más importantes del año para millones de hogares en Estados Unidos. Presentar la declaración electrónicamente, revisar los datos cuidadosamente y optar por depósito directo puede marcar la diferencia para recibir el reembolso más rápido. Además, planificar el uso del dinero puede ayudar a fortalecer la estabilidad financiera durante el resto del año.

Sigue leyendo:

– Anticipan reembolsos históricos de impuestos en EE.UU. para 2026

– Impacto de la ley OBBBA en tus impuestos: ajustes y beneficios para 2026

– Las fallas más comunes al declarar impuestos que pueden costarte dinero en 2026