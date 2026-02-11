Camionero presentará réplica gigante de NYC en el Museo de la Ciudad

Lo que comenzó como un experimento con madera balsa en un sótano del norte del estado de Nueva York, terminó convirtiéndose en una de las exhibiciones más singulares del año en Manhattan.

Joe Macken, un camionero de 63 años residente en Clifton Park, presentó oficialmente su monumental maqueta de NYC en el Museo de la Ciudad de Nueva York, donde su obra debutó como exposición bajo el título “He Built This City: Joe Macken’s Model”. La muestra abre al público el 12 de febrero y permanecerá durante todo el verano.

La réplica de “La Gran Manzana” mide cerca de 15 metros de largo y reúne aproximadamente un millón de estructuras talladas a mano: rascacielos, edificios residenciales, puentes, estadios, barcos y vecindarios completos de los 5 distritos.

“Esto es un pasatiempo que se salió de control”, reconoció Macken, en entrevista con CBS.

Su proyecto comenzó en la primavera de 2004, inspirado por un recuerdo de infancia: una excursión escolar al Panorama of the City of New York del Queens Museum. Años más tarde, tras ver un documental sobre la ciudad, decidió intentar crear su propia versión.

Empezó con el edificio RCA del Rockefeller Center. Al día siguiente construyó otro. Y luego otro más.

Nunca paró.

De Rockefeller Center a toda la ciudad

Macken utilizó materiales básicos (madera barata, pegamento Elmer’s y Styrofoam), además de libros, fotografías propias y recorridos por Manhattan para capturar detalles arquitectónicos. Antes de que existiera Google Maps, medía edificios con una regla casera y desarrolló su propio sistema de escala: un milímetro equivale a 10 pies (3 m) reales.

Cada cuadrado de su maqueta representa aproximadamente una milla cuadrada de Nueva York. Con el paso del tiempo, su sótano quedó pequeño y tuvo que trasladar partes del proyecto a una unidad de almacenamiento.

Algunos sectores, sin embargo, no necesitaron referencias externas. Middle Village, Queens, donde creció, fue construido completamente de memoria.

“Conozco Queens como la palma de mi mano”, explicó. “Intenté que todo se viera como en la vida real, pero tardé tanto que a veces tuve que usar mi imaginación”.

La maqueta no busca precisión arquitectónica perfecta. Incluye anotaciones escritas a mano en el borde del litoral y errores intencionales, como la ortografía “Verazanno” del puente que conecta Brooklyn con Staten Island.

“No sería yo si lo corrigiera”, bromeó.

El impulso inesperado de TikTok

Durante años, Macken trabajó en silencio. Todo cambió cuando su hija lo animó a compartir videos del proyecto en TikTok. Las publicaciones acumularon millones de visualizaciones y llamaron la atención del Museo de la Ciudad de Nueva York.

Según Elisabeth Sherman, subdirectora y curadora principal del museo, el equipo tuvo dificultades para localizarlo y terminó contactándolo a través de un bar del norte del estado donde Macken estaba mostrando su maqueta.

“Puedes ver claramente la mano del artista”, señaló Sherman. “No parece algo producido por una máquina. Es la perspectiva de una sola persona, y eso permite que todos conectemos con la obra”.

El modelo también tiene una fuerte carga emocional. Macken decidió mantener las Torres Gemelas en el skyline.

“Desde mi cuarto en Queens podía verlas todas las mañanas”, recordó. “Quería conservarlas ahí. No muchos niños crecen mirando el horizonte de Manhattan desde su ventana”.

Un proyecto sin fecha de finalización

Hoy, Macken dedica alrededor de 2 horas diarias a su ciudad en miniatura. Planea seguir ampliándola hasta alcanzar unos 90 pies cuadrados (27m2) e incluir partes del área triestatal, como Westchester y Nassau County.

Calcula que ese objetivo le tomará otros 10 o 12 años.

“No lo veo como trabajo. Me relaja”, dijo. “Antes de acostarme, bajo al sótano y sigo construyendo”.

Su esposa, Trish, ha acompañado el proceso durante más de 2 décadas. Cuando supo que su marido planea continuar por varios años más, respondió entre risas: “Eso no me lo había contado”.

Macken asegura que nunca imaginó que su creación terminaría en un museo.

“Yo solo iba a mirarla. No tenía planes”, contó. “Jamás pensé que estaría expuesta en Manhattan”.

Sin embargo, ahí está ahora su “Little Apple”: una ciudad hecha bloque por bloque, noche tras noche, que resume más de 20 años de constancia.

“Seguiré adelante”, afirmó. “Si hace falta, construiré todo el estado de Nueva York. Esto nunca va a terminar”.

La exposición se presenta como un retrato íntimo de perseverancia, creatividad y amor por la ciudad, contado a través de casi un millón de piezas diminutas talladas por una sola persona.

