Colin Firth protagonizará nueva serie de Apple TV

Esta semana se confirma que el actor Colin Firth será protagonista de una nueva serie de Apple TV. Este proyecto será dirigido por Tom Shankland y se basa en ‘Berlin Noir’ del fallecido Philip Kerr.

La saga de Kerr comenzó como una trilogía, pero su protagonista y la recepción que tuvo la historia lo llevaron a escribir 11 novelas más en las que sigue desarrollando a su protagonista. La última publicación fue ‘Metropolis’, sin embargo, esta novela marca el inicio de toda la historia y se cree que desde allí comenzará la serie.

La adaptación está a cargo del guionista ganador del Oscar, Peter Straughan. Por los momentos no se conoce el título que tendrá la serie; lo que sí informa ‘Deadline’ es que el rodaje se desarrollará en Berlín, Alemania.

‘Metropolis’ fue publicado luego de la muerte de Kerr en 2018, por lo que el personaje realmente lo acompañó durante la mayor parte de su vida y de su carrera como escritor.

La incorporación de Firth al proyecto también ha llamado la atención porque es el reencuentro entre el actor y Straughan, quienes trabajaron juntos en ‘Tinker Tailor Soldier Spy’ (2011).

Firth compartirá el protagonismo con Jack Lowden, quien será el encargado de interpretar al personaje principal de la historia. ‘Berlin Noir’ sigue la historia de Bernie Gunther, un expolicía de la Alexanderplatz reconvertido en detective privado.

Por otro lado, el actor ganador del Oscar interpretará a Paul Lohser, que es un detective de homicidios de la Policía de Berlín. Su personalidad es todo lo opuesto a Gunther.

Aún no se ha revelado la fecha de estreno de esta serie, pero promete convertirse en un nuevo éxito para Apple TV, plataforma que en los últimos años ha destacado con series como ‘Severance’, ‘The Studio’ y ‘Pluribus’.

