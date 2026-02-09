Brad Pitt lanzó primer tráiler de ‘The Adventures of Cliff Booth’ en el Super Bowl

Este domingo 8 de febrero, en San Francisco, California, se llevó a cabo la edición 60 del Super Bowl. Además de la victoria de los Seattle Seahawks y del éxito de Bad Bunny en el show intermedio, el evento también sirvió para que Brad Pitt compartiera el tráiler de ‘The Adventures of Cliff Booth’.

Esta película es una de las más esperadas del año, pues se trata de la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019) de Quentin Tarantino, la misma con la que Pitt ganó su primer premio Oscar por interpretar a un doble de riesgo llamado Cliff Booth.

La nueva parte de la historia se centra en Booth y sus trabajos en Hollywood, y aunque el guion estuvo a cargo de Tarantino, la dirección de la película es de David Fincher.

En el primer tráiler se ha mostrado al personaje protagónico disfrutando en un bar, paseando por un set de grabación y también manejando un vehículo de carreras.

El rodaje de ‘The Adventures of Cliff Booth’ comenzó en verano del año pasado, justo después de que Pitt estrenara ‘F1: The Movie’ en cines. Los Ángeles ha servido como set de grabación y su producción está a cargo de Netflix, aunque seguro estará disponible en la plataforma, también dicen que están buscando poder tener un estreno de la película en cines.

Además del guion, Tarantino también figura en esta película como productor junto con Pitt, David Heyman, Ceán Chaffin y Stacey Sher. Erik Messerschmidt, quien suele trabajar con Fincher, es el director de fotografía de la película.

Hay que recordar que Fincher ha sido nominado tres veces al Oscar como Mejor Director y es popularmente conocido por películas como ‘Fight Club’ (1999) y ‘The Social Network’ (2010).

Aún no se ha confirmado la fecha de estreno de esta secuela.

Durante el Super Bowl, también estrenaron ‘Minions & Monsters’, ‘Super Mario Galaxy: La película’ y otras.

Sigue leyendo:

• Lisa de Blackpink protagonizará la película de Netflix inspirada en ‘Notting Hill’

• Estrenan primer tráiler de ‘The Devil Wears Prada 2’

• Steven Spielberg ganó su primer Grammy y logra el EGOT