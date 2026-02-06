Lisa de Blackpink protagonizará la película de Netflix inspirada en ‘Notting Hill’

Se ha confirmado un nuevo proyecto de Netflix que incluirá a la superestrella de la banda Blackpink y al director ejecutivo de la serie de HBO ‘The White Lotus’. Lisa protagonizará esta comedia romántica, la cual se basa en la icónica película ‘Notting Hill’ (1999).

Según ‘Deadline’, la idea de este proyecto nació en el set de grabación de la tercera temporada de ‘The White Lotus’, en la que Lisa hizo su debut como actriz.

Al parecer, ella expresó que era fanática de ‘Notting Hill’, la película protagonizada por Hugh Grant y Julia Roberts, y consiguió el mismo buen comentario del productor David Bernad.

Ahora, Bernad ha conseguido un equipo para esta nueva versión y ha hecho alianza con Netflix para que se encargue de la distribución a través de su plataforma.

Por ahora no se conoce cuál es la sinopsis, quién completará el elenco y quién se encargará de la dirección. Al parecer, ahora están en una primera fase de escritura, y ese guion estará a cargo de la guionista Katie Silberman.

Silberman es conocida por ‘Set It Up’ (2018), ‘Booksmart’ (2019) y ‘Don’t Worry Darling’ (2022).

Hay que recordar que ‘Notting Hill’ estrenó en el 99 y narra la historia de una estrella de Hollywood (Roberts) y el dueño de una librería en Londres (Grant), ambos se enamoran, pese a pertenecer a mundos completamente diferentes.

Por los momentos, tampoco se tiene la fecha de cuando comenzará el rodaje de esta nueva versión y para cuándo se planea el estreno. Pero podría asumirse que comenzará a grabarse el año que viene.

