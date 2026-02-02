Estrenan primer tráiler de ‘The Devil Wears Prada 2’

Este 1 de febrero estrenó el primer tráiler de ‘The Devil Wears Prada 2’, la secuela de la icónica película de 2006 protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. Su estreno está programado para el 1 de mayo.

20th Century Studios compartió el tráiler a través de todas sus plataformas. Tiene una duración de un minuto con 38 segundos y se pueden ver a todos los actores que regresan a los personajes que interpretaron hace 20 años.

Aunque se habían compartido varias fotos durante el rodaje de la película en Nueva York y en Milán, la trama de esta secuela era un misterio. Aunque lo cierto es que nuevamente se base en el libro escrito por Lauren Weisberger, titulado ‘Revenge Wears Prada: The Devil Returns’, publicado en 2013.

Aunque toma algunos elemento de la novela, la trama no es igual, pues el libro fue publicado en 2013 y esta película está situada en 2025, por lo que los problemas que enfrenta una revista impresa como ‘Runway’ no son los mismos.

Como era de esperarse, esta secuela se centrará en lo que debe hacer Miranda Priestly, personaje interpretado por Meryl Streep, para salvar la revista y todo su imperio. Para lograrlo vuelve a contactar a su antigua asistente: Andy, personaje interpretado por Anne Hathaway.

En el avance también se puede ver el regreso de Emily Blunt como Emily Charlton, quien ya no trabaja para la revista, sino que es una alta ejecutiva en un conglomerado de lujo al que Miranda Priestly debe ir para lograr publicitarlo en la revista.

Por los momentos no se han compartido detalles sobre el papel que tendrán en la trama los nuevos personajes, los cuales serán interpretados por Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley, Caleb Hearon, Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

Sigue leyendo:

• Steven Spielberg ganó su primer Grammy y logra el EGOT

• Undécima película de ‘Fast & Furious’ estrenará en 2028

• ‘Iron Lung’ lidera la taquilla en su primer fin de semana