La impresionante cantidad de combos de hot dogs y refrescos que Costco vendió en 2025

El combo de hot dog con refresco de Costco se ha convertido en uno de los productos más emblemáticos del comercio minorista en Estados Unidos. A pesar de décadas de inflación y aumentos de precios en alimentos, la cadena ha mantenido este almuerzo rápido en el mismo costo, lo que ha generado cifras de venta que sorprendieron incluso a sus propios inversionistas.

Durante 2025, los clientes compraron 245.1 millones de combos de hot dog con bebida en las sucursales de Costco, de acuerdo con datos revelados en la reunión anual de accionistas de 2026 de la compañía.

El paquete, que se mantiene en $1.50, lleva cerca de 40 años sin modificaciones en su precio, una rareza en la industria alimentaria moderna.

Ajustado a la inflación actual, este producto debería costar hoy más de $4, sin embargo, la empresa ha decidido conservar su valor original.

El hot dog no solo conserva su precio histórico, sino que además es ligeramente más grande que en sus primeros años de venta.

A ello se suma que complementos como kétchup y mostaza continúan siendo gratuitos, lo que refuerza la percepción de un trato difícil de igualar frente a otras cadenas de comida rápida.

Esta política de precios permitió que en 2025 Costco generara cerca de $370 millones únicamente por la venta de este combo.

La aceptación del público se refleja también en comentarios de consumidores en redes sociales.

Un usuario escribió: “Es literalmente el mejor hot dog que puedo encontrar en cualquier lugar, a cualquier precio”, mientras otro afirmó que compra uno al menos una vez a la semana.

Estas opiniones se repiten con frecuencia en foros dedicados a la marca, donde se destaca tanto el sabor como la textura del producto, además del atractivo de la bebida de fuente incluida.

No obstante, algunos compradores también reconocen que mantener el precio congelado beneficia a la empresa a nivel de imagen.

Un participante en un foro señaló: “Han construido su marca alrededor de eso”, mientras otro comentó: “Es una forma de publicidad: todo el mundo conoce y ama el combo de hot dog y crea buena voluntad para la marca Costco”.

El fenómeno es tal que, en términos de volumen anual, Costco vende más hot dogs que las ligas profesionales de béisbol de Estados Unidos, un dato que ilustra el impacto cultural y comercial del producto.

La estrategia no solo refuerza la lealtad del cliente, sino que posiciona al combo como un símbolo de estabilidad de precios en una época marcada por incrementos constantes en el costo de vida.

