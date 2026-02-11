Gobernadores demócratas prometen boicotear eventos en la Casa Blanca luego de que Trump los excluyera

Gran parte de los gobernadores demócratas de Estados Unidos se comprometieron a no acudir a los eventos organizados por la Casa Blanca a finales de febrero, luego de que el presidente Donald Trump invitara solo a los gobernadores republicanos en medio de la disputa con los estados azules.

La Casa Blanca decidió invitar únicamente a los republicanos a una reunión entre el mandatario y los gobernadores, pautada para coincidir con la reunión anual de la Asociación Nacional de Gobernadores, lo que supone una ruptura con su pasado bipartidista. Y si bien seguía prevista una cena para celebrar a los gobernadores de las dos bancadas, algunos demócratas como Wes Moore, de Maryland, y Jared Polis, de Colorado, confirmaron que no recibieron invitación.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo el martes que aunque la Casa Blanca es la casa del pueblo, “también es la casa del presidente, por lo que puede invitar a quien quiera a cenas y eventos aquí en la Casa Blanca”.

La decisión de Trump de no invitar a Moore (vicepresidente de la asociación) y a Polis desató una reacción violenta de los demócratas, y 18 gobernadores en funciones anunciaron que boicotearían la cena.

“Si es cierto que no todos los gobernadores están invitados a estos eventos, que históricamente han sido oportunidades productivas y bipartidistas de colaboración, no asistiremos a la cena de la Casa Blanca este año”, escribieron los gobernadores demócratas en un comunicado conjunto el martes. “Los gobernadores demócratas se mantienen unidos y nunca cesarán de luchar para proteger y mejorar la vida de los habitantes de nuestros estados”.

Asimismo, Moore insinuó el domingo que su raza puede haber jugado un papel en la decisión de la Casa Blanca de no invitarlo al evento, informó Político.

“No se me escapa que soy el único gobernador negro en este país, y me parece particularmente doloroso, considerando el hecho de que el presidente está tratando de excluirme de una organización que no solo mis compañeros me han pedido que ayude a dirigir, sino también un lugar donde sé que pertenezco”, expresó en una entrevista con CNN.

El medio Político informó que la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA) decidió no patrocinar la reunión planificada entre Trump y los gobernadores una vez quedó claro que solo los republicanos serían invitados. La organización escribió en un correo electrónico a las personas vinculadas en la planificación que “no se utilizarán recursos de la NGA para respaldar el transporte para esta actividad”.

El director ejecutivo de la NGA, Brandon Tatum, expresó la semana pasada que el grupo estaba “decepcionado por la decisión de la administración de convertirlo en una ocasión partidista este año”.

En la reunión anual de 2025 entre Trump y los gobernadores, el presidente tuvo una discusión con la gobernadora de Maine, Janet Mills, sobre las medidas de su gobierno para restringir la participación de los atletas transgénero en los deportes escolares; el mandatario finalmente amenazó con retirar la financiación y Mills prometió demandar.

La NGA ha atravesado una agitación considerable en el último año, con gobernadores demócratas alarmados por la falta de voluntad de la asociación para criticar más abiertamente a la administración republicana.

Tanto el gobernador de California, Gavin Newsom, como el gobernador de Illinois, JB Pritzker, amenazaron con retirarse del grupo debido a la decisión de Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional de otros estados en sus respectivas entidades.

Por su parte, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, presidente republicano del grupo, también criticó los despliegues militares por parte del gobierno y dijo a The New York Times en una entrevista que le preocupaba que el mandatario estuviera socavando los derechos de los estados.

En una misiva enviada el lunes por Stitt a otros gobernadores, hizo un llamado a los miembros a unirse y escribió lo siguiente: “La solución no es responder de la misma manera, sino superar las dificultades y permanecer enfocados en nuestro deber compartido con las personas a las que servimos”.

El Times informó además por primera vez la semana pasada que varios gobernadores demócratas no fueron invitados a la cena.

“El Presidente tiene la discreción de invitar a quien quiera a la Casa Blanca, y da la bienvenida a todos aquellos que recibieron una invitación para venir, y si no quieren, es su pérdida”, señaló Leavitt sobre la cena del martes.

