Jurado frena intento de Trump de acusar a seis demócratas por instar a militares a desobedecer órdenes ilegales

Un gran jurado federal en Washington D.C. desestimó este martes la solicitud del Departamento de Justicia, bajo la administración del presidente Donald Trump, para procesar a seis legisladores demócratas, una investigación que buscaba determinar si la publicación de un video dirigido a militares y miembros de inteligencia constituía un delito.

En tal sentido, el jurado de la capital estadounidense concluyó que no existe base criminal para sustentar las acusaciones presentadas por el gobierno. El Departamento de Justicia intentó aplicar un estatuto que prohíbe interferir con la lealtad, la moral o la disciplina de las fuerzas armadas, informó ABC News.

La decisión impide que avance el caso contra los senadores Mark Kelly (Arizona) y Elissa Slotkin (Michigan), además de los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Chris Deluzio. Los señalados poseen antecedentes de servicio en el ejército o en agencias de inteligencia.

¿Cómo surgió el conflicto con el video?

El origen del conflicto legal se remonta al año pasado, tras la difusión de una pieza audiovisual organizada por la senadora Slotkin. En el material, los congresistas recordaban a los efectivos de seguridad su deber constitucional de rechazar órdenes que puedan resultar ilegales.

En la grabación, los legisladores advertían que las “amenazas a la Constitución” también pueden provenir del interior del país y subrayaban que las órdenes ilegales pueden y deben ser rechazadas.

Reacción de Trump al video de los congresistas

Trump calificó el contenido del video como “sedicioso” a través de sus redes sociales, donde además solicitó sanciones estrictas para los involucrados.

Por su parte, el Departamento de Justicia no ha emitido comentarios oficiales tras conocerse el veredicto del gran jurado.

