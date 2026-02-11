Hijo de Tiger Woods no sigue los pasos de su padre: jugará golf universitario en Florida State

Charlie Woods, hijo de Tiger Woods, decidió no replicar los pasos de su padre. El prospecto de 17 años jugará golf universitario en Florida State University (FSU) en vez de Stanford University como su progenitor.

Charlie anunció su compromiso con los Seminoles el pasado martes a través de su cuenta en Instagram. La elección llamó la atención porque Tiger estudió y jugó en Stanford University, una de las potencias históricas del deporte universitario.

Sin embargo, su hijo optó por un programa distinto, más cercano a su entorno actual en Florida y, según reportes, con un plan deportivo que le permite crecer sin la presión de cargar con el apellido Woods.

Charlie llega a FSU con credenciales sólidas: es el puesto 21 del ranking juvenil de la American Junior Golf Association, ganó el AJGA Team TaylorMade Invitational y ha firmado rondas destacadas en torneos estatales.

Tiger, por su parte, reaccionó con orgullo ante la decisión de su hijo. Brooks Koepka, cinco veces ganador de un torneo importante, y Paul Azinger, campeón de la PGA en 1993, estudiaron en Florida.

Meses después de ganar el Team TaylorMade Invitational en mayo, Woods Jr. firmó un hoyo en uno en el emblemático tercer hoyo del TPC Sawgrass.

Entre 2020 y 2024 compartió cancha con su padre en el PNC Championship, donde el dúo logró dos subcampeonatos, en 2021 y 2024. Ese mismo año, el joven golfista consiguió también su primer ace en competencia.

En agosto terminó empatado en el noveno lugar del Campeonato Juvenil de la PGA. Durante el verano de 2024 se clasificó para el U.S. Junior Amateur, aunque no logró superar el corte.



