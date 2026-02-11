Las 10 carreteras más mortales de Nueva York: estudio de seguros

Un análisis reciente de datos de accidentes viales muestra que en Nueva York las carreteras estatales, y no las interestatales, son las más peligrosas.

Un estudio de iSelect, portal que compara compañías de seguros, determinó que de 129,825 accidentes mortales en todo el país, 42% sucedieron en carreteras estatales. Pero en Nueva York el porcentaje es aún mayor: 54% de los accidentes fatales ocurrieron en vías estatales, en comparación con sólo 11% en las interestatales.

Durante un período de cinco años el estado Nueva York registró 5,079 accidentes mortales. En general las calles locales representan el 25% de los accidentes y las carreteras estadounidenses el 9%, destacó Daily Sentinel. Estas son las carreteras con el mayor número de incidentes mortales en la región:

#1: I-87

Número de accidentes fatales: 58

Ubicación: importante ruta norte-sur que va desde la ciudad de Nueva York hasta la frontera con Canadá, conocida por su intenso tráfico.

#2: US-9

Número de accidentes fatales: 44

Ubicación: atraviesa el este de Nueva York, incluyendo partes del Valle del Hudson y la región capital.

#3: I-495

Número de accidentes fatales: 42

Ubicación: también conocida como Long Island Expressway, esta carretera es famosa por su congestión y el alto volumen de tráfico.

#4: I-90

Número de accidentes fatales: 36

Ubicación: una de las interestatales más largas del país, que se extiende por el norte del estado Nueva York.

#5: SR-27 / Sunrise Highway

Número de accidentes fatales: 36

Ubicación: concurrido corredor este-oeste en Long Island.

#6: US-9W

Número de accidentes fatales: 34

Ubicación: paralela al río Hudson, sirve a muchos pueblos y ciudades pequeñas a lo largo de su recorrido.

#7: SR-908M / Southern State Parkway

Número de accidentes fatales: 32

Ubicación: otra ruta de Long Island conocida por sus carriles estrechos, zonas de incorporación cortas y curvas pronunciadas.

#8: US-11

Número de accidentes fatales: 31

Ubicación: corre de norte a sur a lo largo del borde este del estado, pasando por zonas rurales y ciudades universitarias.

#9: SR-104

Número de accidentes fatales: 26

Ubicación: atraviesa el oeste y el centro de Nueva York, incluyendo el área de Rochester.

#10: SR-25 / Middle Country Road

Número de accidentes fatales: 24

Ubicación: un tramo comercial de mucho tránsito en Long Island.

Puede encontrar más información sobre el estudio y la clasificación de seguridad vial en el análisis de iSelect.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Fatalidades en la Ciudad de Nueva York

205 personas perdieron la vida en accidentes viales en la ciudad de Nueva York el año pasado, lo que representó una disminución de 19% con respecto a 2024 y es además la cifra de fallecimientos más baja desde que NYC comenzó a llevar registros en 1910, según datos del Departamento de Transporte (DOT).

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.