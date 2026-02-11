Lele Pons y Guaynaa finalmente presentaron a su hija Eloísa

En las cuentas de Instagram de Lele Pons y Guaynaa se puede ver hoy una publicación que sus seguidores venían esperando desde hace meses. “Say hello to Eloísa / Dile hola a Eloísa”, escribieron en la red social para acompañar una serie de fotos donde, por primera vez, mostraron el rostro de su hija.

La pequeña, nacida el sábado 26 de julio de 2025, protagoniza las imágenes en brazos de sus padres, que aparecen sonrientes, tranquilos y visiblemente muy emocionados.

La llegada de Eloísa transformó por completo la vida diaria de la influencer y del cantante. Durante estos primeros seis meses, Lele y Guaynaa han compartido escenas familiares que revelan días llenos de descubrimientos y conquistas de la bebé, momentos que, según dicen, los sorprenden a diario.

La niña, además, se ha convertido en la protagonista de las alegrías de la pareja y también en una presencia constante para los millones de seguidores que siguen atentos cada movimiento.

Un amor que nació con la música

La historia entre ambos comenzó en 2019, cuando colaboraron en el éxito “Se Te Nota”. Un año después, el romance ya era un hecho. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más seguidas del mundo digital. Sólo Lele Pons acumula más de 50 millones de followers en Instagram, lo que convirtió cada capítulo de su relación en un fenómeno viral.

Tras casi cuatro años de noviazgo, la influencer estadounidense de origen venezolano, sobrina del cantante Chayanne, y el artista puertorriqueño celebraron una comentada boda en Miami en marzo de 2023.

Dos años más tarde, compartieron la noticia que cambió el rumbo de su historia: “¡Bebé en camino! Contando los días para conocerte. Te amamos. Mamá y Papá”, escribieron en sus redes en marzo de 2025 para anunciar que esperaban su primer hijo. En aquella reunión de revelación de género, Lele sufrió una caída que, por fortuna, no tuvo consecuencias.

La niña nació finalmente en Miami. El 27 de julio de 2025, la pareja anunció a sus seguidores que Eloísa había llegado al mundo el día anterior. Lo hicieron con una publicación compartida que incluía dos fotos. En la primera, se veía el pequeño pie de la recién nacida sostenido por las manos de sus padres; la mano de Lele mostraba la manilla hospitalaria de madre, mientras que Guaynaa sostenía uno de sus dedos.

El texto, sencillo y emotivo, decía: “Eloísa, julio 26 2025”. En la segunda instantánea, Lele sujetaba la mano de la bebé y Guaynaa sostenía la de su esposa.

Hoy, 11 de febrero, Eloísa volvió a convertirse en noticia. Esta vez no por su nacimiento, sino porque sus padres decidieron mostrarla de manera oficial a sus millones de seguidores.

