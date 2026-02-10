Presidente de la Conmebol quiere a todas las selecciones de Sudamérica en el Mundial 2030

El presidente de la Confederación sudamericana de fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, manifestó su deseo de que todos los países de nuestro continente clasifiquen al Mundial 2030.

Y es que, para el mandamás del ente rector de nuestro balompié, nuestras Eliminatorias son las más complicadas del mundo, por lo que mereceríamos que todas nuestras selecciones sean premiadas.

“El mundo es testigo de que las Clasificatorias más difíciles se juegan aquí; las más igualitarias y competitivas se juegan en América del Sur”, reflexionó el máximo directivo de la Conmebol.

En ese contexto, Alejandro Domínguez saludó que, “por primera vez, Sudamérica tuvo seis cupos y medio (al Mundial 2026)”, por lo que “estamos contentos”, aunque “eso nos parece -apenas- justo”.

La Copa del Mundo en manos de los dirigentes de Conmebol. Crédito: Jorge Saenz | AP

Apuesta por el Mundial de 64 selecciones

Consultado por el posible aumento a 64 selecciones para la Copa del Mundo de 2030, dijo que “queremos que haya partidos en las tres sedes de Conmebol (Uruguay, Paraguay y Argentina)”.

Recordemos que el Mundial 2030 será organizado por España, Marruecos y Portugal, pero la inauguración por los 100 años del certamen se realizará en Montevideo, Buenos Aires y Asunción.

“De ser así (torneo con 64 país participantes), se debería de tener a los 10 países sudamericanos dentro de la competición”, exigió el paraguayo, presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Y reconoció que el propósito de que haya 64 participantes en 2030 es que el Mundial se convierta en “una fiesta inclusiva, participativa y accesible”.

A falta de confirmación oficial, las próximas Eliminatorias serán singulares dado que los tres anfitriones (Argentina, Uruguay y Paraguay) tendrían asegurada su plaza y los otros 7 países pelearían por los 6 cupos directos y el pasaje al repechaje.

Eso llevaría a modificar el calendario ya que buscarán las formas que los países organizadores puedan participar de la competencia y lleguen con ritmo a la Copa del Mundo.

