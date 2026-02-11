NBA suspende a Isaiah Stewart siete partidos tras pelea entre Pistons y Hornets

La NBA anunció la suspensión de siete partidos al pívot de los Detroit Pistons Isaiah Stewart, por abandonar el banquillo e involucrarse en la pelea registrada el lunes por la noche durante el partido ante los Charlotte Hornets.

La liga también sancionó a los aleros de Charlotte, Miles Bridges y Moussa Diabate, con cuatro encuentros de suspensión cada uno por su participación en el altercado ocurrido a mediados del tercer cuarto. Además, el pívot de Detroit, Jalen Duren, recibió dos partidos de castigo por iniciar la confrontación, según detalló la NBA en un comunicado oficial.

Los cuatro jugadores fueron expulsados tras recibir faltas técnicas. Stewart y Duren comenzarán a cumplir sus sanciones el jueves, cuando los Pistons visiten a los Toronto Raptors, mientras que Bridges y Diabate lo harán el mismo día en el duelo de los Hornets frente a los Atlanta Hawks.

La liga explicó que la sanción más extensa para Stewart responde, en parte, a su historial de conductas antideportivas reiteradas.

Así se originó la pelea

El incidente se produjo cuando restaban 7:09 del tercer cuarto, tras una falta defensiva de Diabate sobre Duren. El jugador de Detroit reaccionó encarando a su rival, ambos intercambiaron contactos y Duren terminó empujándolo con la mano abierta en el rostro.

Posteriormente, Stewart salió desde el banquillo para confrontar a Bridges, quien respondió con un puñetazo. Ambos intercambiaron forcejeos y, en un momento, Stewart sujetó a Bridges con una llave de cabeza mientras le propinaba varios golpes. La trifulca se extendió por más de 30 segundos y requirió incluso una breve presencia policial en la cancha.

