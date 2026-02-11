Netflix planea el estreno de ‘Stranger Things: The First Shadow’ en la plataforma

Tras su debut en Londres, ‘Stranger Things: The First Shadow’ estrenó en Broadway el 22 de abril del 2025, meses antes de que se estrenara la temporada final de ‘Stranger Things’ en Netflix. Ahora, el gigante del streaming planea el estreno de la obra, grabada, a través de su plataforma.

Actualmente, ‘Stranger Things: The First Shadow’ puede verse en el Teatro Marquis, pero la producción ha decidido cancelar las funciones del 10 al 14 de febrero para que Netflix pueda hacer el rodaje. Por ahora no se ha revelado cuál es su fecha de estreno en la plataforma.

Hay que recordar que el año pasado Netflix también estrenó ‘Behind the Curtain: Stranger Things: The First Shadow’, un documental en el que muestran todo el proceso de escritura, casting, montaje y preparación para el estreno de la obra de teatro en el West End de Londres. Justamente ese documental termina con su guionista, Kate Trefry, visitando el teatro donde harían el montaje en Nueva York.

‘Stranger Things: The First Shadow’ es la precuela oficial de ‘Stranger Things’ y en ella se narra la llegada y la vida de Henry Creel (Vecna) en Hawkins. También es descrita como “el origen del mal” al que luego se enfrentan los personajes principales de la serie.

En la obra de teatro también se presenta a unos jóvenes: Jim Hopper, Joyce Maldonado y Bob Newby.

El montaje de Broadway está protagonizado por Louis McCartney, quien fue nominado a los premios Tony por su interpretación de Henry Creel. Tras el rodaje de Netflix, se sabe que en marzo la obra estrenará a otro elenco que ahora estará liderado por Victor de Paula Rocha interpretando a Henry Creel junto a Ayana Cymone como Patty Newby, Shea Grant como Joyce Maldonado, Juan Carlos como Bob Newby y Matthew Erick White como James Hopper Jr.

La dirección del montaje en Broadway, y también en Londres, estuvo a cargo de Stephen Daldry, un reconocido director de cine, teatro y televisión británico que ha estado nominado a los Oscar, y que fue parte de la producción y la dirección de las primeras temporadas de ‘The Crown’ para Netflix.

La obra presenta en escena a 34 actores, incluyendo a los personajes principales.

