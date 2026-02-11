Nueva York avanza hacia la protección legal de los gatos de las bodegas con un proyecto de ley estatal

Durante décadas han sido guardianes silenciosos de los estantes, cazadores de ratones y estrellas inesperadas de redes sociales. Ahora, los famosos gatos de las bodegas de Nueva York podrían estar a punto de recibir un reconocimiento legal que transforme su papel dentro de las tiendas de barrio.

Un proyecto de ley que avanza en la Legislatura del estado busca establecer normas oficiales de salud y seguridad para los gatos que viven en comercios minoristas, incluidos los locales que venden alimentos. La iniciativa contempla requisitos como visitas veterinarias regulares, vacunación, esterilización obligatoria y áreas designadas para los felinos, separadas de las zonas de preparación de comida.

En Clinton Fruit Market, en Hell’s Kitchen, Pancha es parte del equipo. Lidia Aguabia, quien trabaja en el puesto de flores del local, dice que la gata no solo ayuda a mantener alejadas a las plagas, sino que también aporta calidez al ambiente.

“Los animales son amor, son felicidad, y también una responsabilidad para todos”, afirmó Aguabia, en entrevista para ABC 7.

Pancha representa a miles de gatos que habitan bodegas y tiendas de conveniencia en toda la ciudad, pese a que su presencia sigue siendo técnicamente ilegal bajo los actuales códigos sanitarios.

Un intento por ordenar una realidad ya existente

La propuesta fue presentada por la asambleísta estatal Linda Rosenthal, representante del Upper West Side y conocida defensora del bienestar animal. El proyecto fue enviado recientemente al Comité de Agricultura, un paso clave antes de avanzar hacia audiencias públicas y votaciones.

Rosenthal sostiene que la ley busca formalizar una práctica ampliamente extendida y, al mismo tiempo, garantizar condiciones dignas para los animales.

“Estos gatos ayudan a mantener alejados a ratones y otras alimañas, pero también merecen acceso a comida adecuada, agua limpia y un lugar seguro para descansar”, explicó. La legisladora subrayó además la importancia de exigir esterilización, ya que muchos de estos felinos no provienen de refugios oficiales.

La iniciativa estatal es independiente de otra medida impulsada a nivel municipal, que pretende reducir las multas para los comercios con gatos. Actualmente, los dueños pueden enfrentar sanciones de entre $200 y $350 dólares por mantener animales en establecimientos donde se venden alimentos.

Con este proyecto de ley, se busca que estos animales vivan en buenas condiciones y tengan los cuidados que ellos requieren. (Foto: Richard Drew/AP)

Simba y el poder de atracción felino

Simba, un gato grande de pelaje blanco y naranja, vive en una bodega de Manhattan y se ha convertido en un imán para los clientes. Su cuidador, Austin Moreno, asegura que el felino cumple una doble función.

“Simba es muy importante para nosotros porque mantiene la tienda libre de ratones”, dijo Moreno, en declaraciones para France 24. “Mucha gente entra solo para preguntar cómo se llama. Algunas personas ahora vienen todos los días desde que lo conocieron”.

Según Dan Rimada, fundador de Bodega Cats of New York, cerca de un tercio de las aproximadamente 10,000 bodegas de la ciudad cuentan con un gato residente. Rimada fotografía a estos animales y los comparte con miles de seguidores en redes sociales. El año pasado también lanzó una petición para legalizar a los gatos de las bodegas, que reunió cerca de 14,000 firmas.

“Estos gatos están profundamente integrados en la vida cotidiana de Nueva York”, afirmó. “Son parte del tejido cultural de la ciudad”.

Rescatistas advierten sobre posibles riesgos

Aunque muchos celebran la iniciativa, organizaciones de rescate animal han expresado reservas. Becky Wisdom, quien trabaja rescatando gatos en la ciudad, advierte que no todos los felinos viven en condiciones tan visibles o favorables como Simba o Pancha.

Algunos, dice, permanecen encerrados en sótanos, carecen de atención veterinaria o son abandonados cuando envejecen o enferman. Wisdom teme que eliminar o suavizar las multas quite una herramienta clave para presionar a los dueños a brindar cuidados adecuados.

También cuestiona que se destinen fondos públicos a comercios en lugar de a familias de bajos ingresos que necesitan ayuda para esterilizar a sus mascotas. La población de gatos callejeros en Nueva York se estima en alrededor de medio millón.

Por su parte, Allie Taylor, presidenta de Voters for Animal Rights, respalda el proyecto estatal de Rosenthal, pero considera que el debate debería ir más allá de las bodegas.

“En vez de enfocarnos solo en este grupo de gatos, necesitamos inversiones serias, de decenas de millones de dólares al año, en servicios veterinarios y programas gratuitos o de bajo costo de esterilización”, señaló.

Lo que sigue

Antes de convertirse en ley, la propuesta deberá superar audiencias y votaciones tanto en la Asamblea como en el Senado estatal. Mientras tanto, muchos neoyorquinos esperan que cualquier regulación tenga en cuenta la realidad financiera de los pequeños comerciantes y priorice el bienestar animal.

Una cosa parece clara: los gatos de las bodegas no desaparecerán. La discusión ahora es si el estado logrará establecer reglas que protejan a estos icónicos felinos y, al mismo tiempo, apoyen a los negocios que los han convertido en parte inseparable del paisaje urbano.

